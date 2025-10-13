B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Visa trage un semnal de alarmă privind fraudele online. Cât de vulnerabili sunt utilizatorii de carduri

Visa trage un semnal de alarmă privind fraudele online. Cât de vulnerabili sunt utilizatorii de carduri

Iulia Petcu
13 oct. 2025, 20:24
Visa trage un semnal de alarmă privind fraudele online. Cât de vulnerabili sunt utilizatorii de carduri
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cât de mare este amploarea fraudelor digitale
  2. Cele mai răspândite tipuri de fraude identificate de Visa includ:
  3. Ce pot face consumatorii pentru a se proteja

Fraudele cibernetice continuă să producă pierderi record la nivel global, iar noile date publicate de VIsa arată amploarea fenomenului. Doar în ultimele luni, tentativele de fraudă identificate de companie au depășit un miliard de dolari, dintre care peste 260 de milioane au fost înregistrate în Europa. Visa avertizează că atacurile vizează atât tranzacțiile online, cât și cardurile fizice, iar protejarea consumatorilor devine o prioritate esențială pentru stabilitatea economiei digitale.

Cât de mare este amploarea fraudelor digitale

Departamentul Visa Scam Disruption, specializat în prevenirea fraudelor, a descoperit o creștere alarmantă a tentativelor de atac cibernetic șa nivel global. Potrivit companiei, „prevenirea fraudei nu este doar o chestiune de securitate a companiei, ci și de protecție a consumatorilor și a economiei digitale”, relatează Capital.ro. În Europa, pierderile depășesc 260 de milioane de dolari, cele mai afectate fiind țările unde plățile digitale sunt frecvent utilizate.

Majoritatea incidentelor s-au produs în mediul online, însă nici cardurile fizice nu au fost ocolite de atacatori. Clonarea datelor, accesarea conturilor prin phishing și tranzacțiile neautorizate sunt printre cele mai comune metode folosite.

Cele mai răspândite tipuri de fraude identificate de Visa includ:

  • Phishing, prin mesaje sau emailuri false care urmăresc obținerea datelor bancare;
  • Clonarea cardurilor, realizată cu dispozitive sofisticate care clonează datele de pe carduri;
  • Tranzacții neautorizate, efectuate pe platforme nesigure sau compromise.

Reprezentanții Visa subliniază că departamentul de securitate monitorizează permanent tranzacțiile și poate bloca tentativele suspecte înainte ca acestea să fie finalizate.

Ce pot face consumatorii pentru a se proteja

Visa recomandă clienților să fie proactivi și atenți la orice activitate neobișnuită. Printre măsurile esențiale se numără verificarea periodică a conturilor, raportarea rapidă a tranzacțiilor suspecte și folosirea autentificării în doi pași. De asemenea, compania le amintește utilizatorilor să nu ofere datele cardurilor prin e-mail sau pe site-uri nesigure.

Potrivit Visa, colaborarea între bănci, procesatori și autorități este crucială pentru menținerea încrederii în sistemul financiar digital. Creșterea comerțului online aduce beneficii importante, dar și riscuri sporite. Prevenirea fraudei devine o prioritate globală pentru protejarea economiei digitale.

