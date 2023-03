Zoltan Nagy (ANRE): Prețurile la gaze au scăzut și se simte în facturi / Furnizorii de energie care emit facturi cu un consum mai mare de o lună sunt obligați să ofere clienților posibilitatea plății eșalonate (VIDEO)

Vicepreședintele ANRE, Zoltan Nagy, a declarat marți, pentru B1 TV, că furnizorii care emit facturi la energia electrică pe o perioadă de consum mai mare de o lună să le ofere consumatorilor posibilitatea de a plăti eșalonat. El a insistat că aceasta este o obligație a furnizorilor, nu o simplă opțiune.

Zoltan Nagy a mai afirmat că facturile la gaze au început deja să scadă și trendul ar trebui să se mențină deoarece așa se întâmplă de obicei primăvara.

Șef în ANRE, despre plata facturilor la energie cu un consum pe mai multe luni

„Tocmai am finalizat , control care a fost o continuare a unor acțiuni de control de anul trecut. Acum am verificat trimestrul 4, să vedem dacă au reușit să rezolve acele probleme cu emiterea facturilor și am costatat că nu sau nu în totalitate. Din câte știu, Hdiroelectrica acum emite facturile pentru august, septembrie, deci e o întârziere de câteva luni și sperăm să recupereze pe cât de repede.

Clienții trebuie să știe că atunci când un furnizor emite facturi restante care conțin consumul pentru o perioadă mai mare de o lună automat trebuie să-i ofere clientului posibilitatea plății eșalonate, cu scadență corespunzătioare.

Noi am atenționat toți furnizorii despre această nouă regulă, aprobată la începutul lunii februarie, și sperăm ca toți furnizorii s-o respecte.

E absolut obligatoriu, fără să întrebe clientul. Când emite o factură care o conține o perioadă mai mare de o lună, trebuie să existe varianta plății eșalonate pe factură, într-un loc vizibil, să opteze clientul dacă vrea să plătească suma integral sau eșalonat”, a declarat vicepreședintele ANRE

Acesta a precizat apoi că, de exemplu, dacă o factură include consumul pe trei luni, atunci clientul trebuie să aibă posibilitatea să plătească în trei rate. Scandența normală a unei facturi e de 15 zile, or în cazul acesta prima rată e scandentă la 15 zile, a doua la 45 de zile, a treia la 75 de zile și așa mai departe.

Zoltan Nagy, despre facturile la gaze

Întrebat dacă ne putem aștepta la facturi mai mici la gaze, dat fiind că prețul gazului s-a prăbușit pe piața europeană, acesta a răspuns: „E o evoluție normală în piețele europene și internațională. Odată cu primăvara, de obicei prețurile scad”.

„Deja se simte, deja sunt clienți care în ianuarie și februarie au primir facturi sub prețul plafonat de Ordonanța 27. Deci prețurile la gaze deja au scăzut și se simte în facturi. Trendul ar trebui să se mențină pentru că, de obicei, primăvara aduce prețuri mai mici la gaze. Cu scăderea cererii, scade și prețul”, a mai declarat vicepreședintele ANRE.