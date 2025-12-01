Luni, 1 decembrie, România sărbătorește 107 ani de la Marea Unire. Dincolo de paradele militare și concerte, această zi ascunde povești și mai puțin cunoscute, care leagă românii de trecutul lor.

107 ani de la Marea Unire

Pe 1 decembrie 1918, Adunarea Națională a Românilor convocată la Alba Iulia a proclamat unirea Transilvaniei cu România, alături de Banat, Crișana și Maramureș.

Acest moment rămâne un reper definitoriu pentru evoluția statului român, simbolizând sentimentul de apartenență și unitate națională. Ziua Națională este celebrată de comunitățile românești de pe întreg mapamondul, prin ritualuri și tradiții care onorează trecutul și identitatea românească.

Tradiții și aspecte mai puțin cunoscute

Data de 1 decembrie nu a fost dintotdeauna Ziua Națională. România a avut trei momente oficiale dedicate sărbătorii: între 1866 și 1947, aceasta era marcată pe 10 mai; între 1948 și 1989 pe 23 august; iar din 1990, prima zi a iernii reprezintă oficial Ziua Națională.

„Ziua de 1 decembrie este o poveste mai veche, chiar dacă, pentru noi, de puţină vreme, de doar 23 de ani, reprezintă Ziua Naţională. De aproape 100 de ani, a fost o festivitate care, în fiecare an, a însemnat foarte mult pentru România Mare de după 1918, deşi Ziua Naţională era cu totul alta. Era sărbătorită în luna mai şi dedicată regelui”, a explicat istoricul Adrian Majuru, conform Click.

Obiceiuri și ceremonii tradiționale

În fiecare an, orașele mari organizează parade militare, concerte și activități culturale. Alba Iulia rămâne epicentrul sărbătorilor, atrăgând vizitatori din țară și străinătate. Parada militară pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 este unul dintre momentele cele mai așteptate.

Sărbătoarea include și tradiții culinare autentice: fasole cu afumătură, mici, sarmale, țuică fiartă sau vin roșu. Copiii poartă costume populare, iar unitățile de învățământ organizează serbări și programe artistice în care se interpretează imnul național. Steagul României este arborat atât în instituții publice, cât și în gospodăriile oamenilor.

Clericii invită credincioșii să marcheze ziua și prin rugăciune. În biserici și mănăstiri se oficiază slujba „Te Deum”, dedicată eroilor care au contribuit la înfăptuirea unirii.

Prima celebrare oficială

Prima celebrare oficială de 1 decembrie a avut loc în 1990, tot la Alba Iulia, pe fondul unor tensiuni politice puternice. Discursul lui Corneliu Coposu, liderul opoziției anticomuniste, a fost repetat întrerupt de huiduieli, iar președintele Ion Iliescu a făcut un semn discret pentru a opri reacția publicului, gest surprins de camerele de filmat și intens dezbătut în presa vremii.

Militarii aflați în misiuni internaționale sărbătoresc și ei Ziua Națională, arborând drapele și Marele Pavoaz pe navele marinei militare, demonstrând că patriotismul se păstrează chiar și la mii de kilometri distanță.