B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » 1 Decembrie: 107 ani de la Marea Unire. Lucruri mai puțin știute despre Ziua Națională a României

1 Decembrie: 107 ani de la Marea Unire. Lucruri mai puțin știute despre Ziua Națională a României

Selen Osmanoglu
01 dec. 2025, 10:03
1 Decembrie: 107 ani de la Marea Unire. Lucruri mai puțin știute despre Ziua Națională a României
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. 107 ani de la Marea Unire
  2. Tradiții și aspecte mai puțin cunoscute
  3. Obiceiuri și ceremonii tradiționale
  4. Prima celebrare oficială

Luni, 1 decembrie, România sărbătorește 107 ani de la Marea Unire. Dincolo de paradele militare și concerte, această zi ascunde povești și tradiții mai puțin cunoscute, care leagă românii de trecutul lor.

107 ani de la Marea Unire

Pe 1 decembrie 1918, Adunarea Națională a Românilor convocată la Alba Iulia a proclamat unirea Transilvaniei cu România, alături de Banat, Crișana și Maramureș.

Acest moment rămâne un reper definitoriu pentru evoluția statului român, simbolizând sentimentul de apartenență și unitate națională. Ziua Națională este celebrată de comunitățile românești de pe întreg mapamondul, prin ritualuri și tradiții care onorează trecutul și identitatea românească.

Tradiții și aspecte mai puțin cunoscute

Data de 1 decembrie nu a fost dintotdeauna Ziua Națională. România a avut trei momente oficiale dedicate sărbătorii: între 1866 și 1947, aceasta era marcată pe 10 mai; între 1948 și 1989 pe 23 august; iar din 1990, prima zi a iernii reprezintă oficial Ziua Națională.

„Ziua de 1 decembrie este o poveste mai veche, chiar dacă, pentru noi, de puţină vreme, de doar 23 de ani, reprezintă Ziua Naţională. De aproape 100 de ani, a fost o festivitate care, în fiecare an, a însemnat foarte mult pentru România Mare de după 1918, deşi Ziua Naţională era cu totul alta. Era sărbătorită în luna mai şi dedicată regelui”, a explicat istoricul Adrian Majuru, conform Click.

Obiceiuri și ceremonii tradiționale

În fiecare an, orașele mari organizează parade militare, concerte și activități culturale. Alba Iulia rămâne epicentrul sărbătorilor, atrăgând vizitatori din țară și străinătate. Parada militară pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 este unul dintre momentele cele mai așteptate.

Sărbătoarea include și tradiții culinare autentice: fasole cu afumătură, mici, sarmale, țuică fiartă sau vin roșu. Copiii poartă costume populare, iar unitățile de învățământ organizează serbări și programe artistice în care se interpretează imnul național. Steagul României este arborat atât în instituții publice, cât și în gospodăriile oamenilor.

Clericii invită credincioșii să marcheze ziua și prin rugăciune. În biserici și mănăstiri se oficiază slujba „Te Deum”, dedicată eroilor care au contribuit la înfăptuirea unirii.

Prima celebrare oficială

Prima celebrare oficială de 1 decembrie a avut loc în 1990, tot la Alba Iulia, pe fondul unor tensiuni politice puternice. Discursul lui Corneliu Coposu, liderul opoziției anticomuniste, a fost repetat întrerupt de huiduieli, iar președintele Ion Iliescu a făcut un semn discret pentru a opri reacția publicului, gest surprins de camerele de filmat și intens dezbătut în presa vremii.

Militarii aflați în misiuni internaționale sărbătoresc și ei Ziua Națională, arborând drapele și Marele Pavoaz pe navele marinei militare, demonstrând că patriotismul se păstrează chiar și la mii de kilometri distanță.

Tags:
Citește și...
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): Construim două ambulatorii vitale pentru locuitorii din Ilfov. Spitalul Județean e un spital modern (VIDEO)
Eveniment
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): Construim două ambulatorii vitale pentru locuitorii din Ilfov. Spitalul Județean e un spital modern (VIDEO)
Nicușor Dan a decorat un veteran de război cu Ordinul ‘Virtutea Militară’ în grad de Cavaler
Eveniment
Nicușor Dan a decorat un veteran de război cu Ordinul ‘Virtutea Militară’ în grad de Cavaler
Directorul ANPC, avertisment pentru cetățeni. Ce spune despre lichidul roșiatic din ambalajele de carne
Eveniment
Directorul ANPC, avertisment pentru cetățeni. Ce spune despre lichidul roșiatic din ambalajele de carne
Hubert Thuma (CJ Ilfov): Am reabilitat complet DJ 184. Investiția a fost de aproape 14 milioane de lei (VIDEO)
Eveniment
Hubert Thuma (CJ Ilfov): Am reabilitat complet DJ 184. Investiția a fost de aproape 14 milioane de lei (VIDEO)
Ziua Națională a României. Iată care este programul paradelor și evenimentelor din țară
Eveniment
Ziua Națională a României. Iată care este programul paradelor și evenimentelor din țară
Cozonacii se scumpesc, dar rămân la mare căutare. Producătorii vin cu porții la felie și variante de jumătate de kilogram
Eveniment
Cozonacii se scumpesc, dar rămân la mare căutare. Producătorii vin cu porții la felie și variante de jumătate de kilogram
Premierul Ilie Bolojan: „Cei care au generat această criză în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create”
Eveniment
Premierul Ilie Bolojan: „Cei care au generat această criză în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create”
ANAF pune la punct propriul „OLX”. Bunurile confiscate vor fi scoase la vânzare pentru toți românii
Eveniment
ANAF pune la punct propriul „OLX”. Bunurile confiscate vor fi scoase la vânzare pentru toți românii
Atmosfera de sărbătoare plutește în aer! Bucovina i-a cucerit pe turiști în minivacanță: „Aici am găsit cea mai bună mâncare”
Eveniment
Atmosfera de sărbătoare plutește în aer! Bucovina i-a cucerit pe turiști în minivacanță: „Aici am găsit cea mai bună mâncare”
Un tânăr jandarm a emoționat un avion întreg. A interpretat imnul României la peste 10.000 de metri altitudine (VIDEO)
Eveniment
Un tânăr jandarm a emoționat un avion întreg. A interpretat imnul României la peste 10.000 de metri altitudine (VIDEO)
Catalin Drula
Ultima oră
10:25 - Mesajul premierului Ilie Bolojan de Ziua Națională: Să avem încredere în România! (VIDEO)
10:11 - Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): Construim două ambulatorii vitale pentru locuitorii din Ilfov. Spitalul Județean e un spital modern (VIDEO)
09:54 - Mesajul lui Marco Rubio, de Ziua Națională a României. Ce a transmis secretarul de stat al SUA: „Îi felicit pe români”
09:42 - Investiții în școlile și spitalele din Ilfov. Ștefan Rădulescu (CJ): Sunt zeci de milioane de euro (VIDEO)
09:28 - George Simion și Călin Georgescu nu au vrut să fie împreună la manifestațiile de pe 1 Decembrie. Primarul din Alba Iulia a dezvăluit motivul. Ce a spus despre Șoșoacă
09:19 - Nicușor Dan a decorat un veteran de război cu Ordinul ‘Virtutea Militară’ în grad de Cavaler
09:11 - Ștefan Rădulescu (CJ Ilfov): „În momentul de față, în infrastructura rutieră din Ilfov se investesc 150 de milioane de euro” (VIDEO)
09:02 - Ce mesaje i-au transmis Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron și Regele Charles lui Nicușor Dan de Ziua Națională. Scrisorile liderilor internaționali
08:48 - Directorul ANPC, avertisment pentru cetățeni. Ce spune despre lichidul roșiatic din ambalajele de carne
08:30 - Hubert Thuma (CJ Ilfov): Am reabilitat complet DJ 184. Investiția a fost de aproape 14 milioane de lei (VIDEO)