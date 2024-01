1 din 4 angajați este bugetar. Silvia Dinică (USR): Job-urile de la stat reprezintă borcanul cu miere pentru angajați. Aceasta este realitatea din țara noastră (VIDEO)

Senatoarea USR, Silvia Dinică, a comentat în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, subiectul referitor la faptul că , 1 din 4 angajați este bugetar, în România, iar salariul în privat este cu 18 % mai mic decât la stat. Senatoarea spune că „Job-urile de la stat reprezintă borcanul cu miere pentru angajați”.

“Joburile de la stat reprezintă, aș zice, borcanul cu miere pentru angajați și s-a văzut că această rețetă pe pile, cunoștințe, relații care să obțină locuri călduțe la stat este o rețetă care nu numai că aduce aceste cheltuieli, că suntem în top cu ponderea cheltuielilor bugetare din buget, dar uite că ne duce la situații din acestea dramatice, în care vedem că se pierd vieți omenești, pentru că niște oameni închid ochii, și este, până la urmă, o presiune extremă pe acei oameni care lucrează la stat, dar care își fac treaba.

Cred că ați auzit și dumneavoastră, și am auzit și eu, când sunt compartimente, sunt departamente în care unul, doi oameni muncesc și restul sunt acolo pentru că au fost aduși la recomandarea cuiva și atunci nu fac decât să învârtă niște hârtii. Aceasta este realitatea din țara noastră și am văzut o creștere cu 10.000 de bugetari anul trecut, când, teoretic, nu se mai făceau angajări. Am văzut și în anul anterior, la fel, creșteri peste 10.000 de bugetari în sistem, și, totuși, nu vedem o creștere a calității serviciilor oferite de către sistemul bugetar”.