1 ianuarie 2026 aduce scumpiri majore. Ce taxe cresc, începând de anul viitor, în România

1 ianuarie 2026 aduce scumpiri majore. Ce taxe cresc, începând de anul viitor, în România

Ana Maria
03 sept. 2025, 19:09
1 ianuarie 2026 aduce scumpiri majore. Ce taxe cresc, începând de anul viitor, în România
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

România se pregătește pentru un an dificil din punct de vedere economic, iar 2026 aduce schimbări majore în sistemul fiscal. Una dintre cele mai importante vizează impozitul pe locuințe.

Din ianuarie, acesta nu va mai fi calculat pe baza valorilor istorice din evidențele primăriilor, ci pe valoarea de piață actuală a proprietăților. În contextul în care prețurile imobiliare au crescut semnificativ în ultimii ani, această modificare poate duce la majorări substanțiale, chiar duble în orașele mari.

Cuprins

  • Ce schimbări vor apărea la impozitul auto și roviniete?

  • Se va scumpi TVA-ul în 2026?

  • Ce impact vor avea noile taxe și impozite asupra românilor?

Ce schimbări vor apărea la impozitul auto și roviniete

Și posesorii de autoturisme trebuie să se pregătească pentru costuri mai mari. Impozitul auto va fi recalculat, luând în considerare atât capacitatea cilindrică, cât și nivelul de poluare al mașinii.

De asemenea, rovinietele ar putea deveni mai scumpe pentru cei care circulă frecvent pe drumurile naționale și autostrăzi. Noile tarife reflectă creșterea cheltuielilor pentru întreținerea infrastructurii rutiere și necesitatea atragerii de fonduri suplimentare la bugetul statului, informează Cancan.

Se va scumpi TVA-ul în 2026?

Un alt subiect important este Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA). Dacă măsurile fiscale deja luate nu vor stabiliza economia, autoritățile analizează o majorare a TVA cu 2-3 puncte procentuale începând cu 2026.

Aceasta ar afecta aproape toate bunurile și serviciile: de la produse alimentare și utilități, până la transport și bunuri de folosință îndelungată. Creșterea TVA va fi resimțită direct în bugetul lunar al fiecărei familii.

Ce impact vor avea noile taxe și impozite asupra românilor

Românii se confruntă deja cu o putere de cumpărare redusă, iar modificările fiscale pregătite pentru 2026 vor adăuga presiune suplimentară asupra veniturilor. Creșterea impozitelor pe locuințe și mașini, tarife mai mari la roviniete și posibilitatea unei TVA majorate vor afecta semnificativ bugetul familiilor.

Experții avertizează că aceste schimbări ar putea accelera inflația, ceea ce va duce la scumpirea generalizată a produselor și serviciilor. Practic, fiecare gospodărie va resimți efectele noilor taxe și impozite 2026 România în viața de zi cu zi.

