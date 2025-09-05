B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » 10 reguli Feng Shui pentru a atrage banii în casa ta

10 reguli Feng Shui pentru a atrage banii în casa ta

Selen Osmanoglu
05 sept. 2025, 14:04
10 reguli Feng Shui pentru a atrage banii în casa ta
Sursă foto: Pixabay

Feng Shui spune despre casa ta că este un spațiu energetic care poate influența direct prosperitatea financiară, așadar ordinea, poziționarea obiectelor și anumite obiceiuri zilnice contează. Iată 10 reguli care te pot ajuta să atragi banii!

Cuprins

  • Pușculiță personală
  • Poziția măturii
  • Masa plină
  • Monede
  • Masa curată
  • Momente potrivite
  • Geanta sus
  • Gunoiul
  • Sac al abundenței
  • Respect

Pușculiță personală

Alege o cutie, o pușculiță din ceramică sau un recipient decorativ unde să pui zilnic o monedă. Cutia nu trebuie să fie goală niciodată, conform Click.

În Feng Shui, gestul de a pune bani zilnic în cutie activează energia fluxului constant de prosperitate, iar psihologic vorbind, îți formezi și obiceiul economisirii.

Poziția măturii

Sprijină mătura de perete cu mânerul în jos. În Feng Shui,  această poziționare înseamnă flux de prosperitate continuu.

În caz contrar, poate simboliza bani risipiți sau pierderi financiare. Așezarea ei corectă transmite subconștientului mesajul că îți păstrezi resursele.

Masa plină

Păstrează pe masă mereu un bol cu fructe, o vază cu flori sau chiar pâine, simboluri ale abundenței.

În Feng Shui, masa este centrul casei și locul unde se adună energia bună. O masă plină transmite mesajul că familia ta este hrănită, protejată și prosperă.

Monede

Pune câte o monedă strălucitoare în fiecare colț al camerei. Acest gest creează un „cerc al prosperității” care împiedică scurgerea banilor din casă.

Masa curată

Masa din bucătărie sau sufragerie trebuie respectată și menținută curată. În Feng Shui, ea este centrul energiei prosperității. Poți pune chiar o bancnotă sub fața de masă, ca simbol al abundenței ascunse.

Momente potrivite

Rambursează datoriile dimineața, pentru a-ți reveni mai repede banii. Împrumută seara, pentru a trimite energie bună și liniște.

Geanta sus

Portofelul sau geanta simbolizează banii și siguranța ta. Așază-le pe un raft sau pe un scaun, niciodată direct pe podea.

În Feng Shui, a pune geanta pe jos înseamnă a-ți diminua respectul pentru bani.

Gunoiul

Dacă duci gunoiul seara, riști să arunci odată cu el și norocul zilei. Dimineața simbolizează un nou început și atrage energie proaspătă.

Sac al abundenței

Umple o pungă mică cu grâu, orez, porumb sau fasole și adaugă câteva monede. Păstreaz-o în bucătărie sau cămară. Este un simbol al siguranței și prosperității.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Drone suspecte identificate în apropiere de Sulina. Două avioane de la baza Kogălniceanu au fost ridicate pentru a survola zona
Eveniment
Drone suspecte identificate în apropiere de Sulina. Două avioane de la baza Kogălniceanu au fost ridicate pentru a survola zona
Truc simplu pentru o casă impecabilă: doar două ingrediente și petele dispar! Iată despre ce e vorba
Eveniment
Truc simplu pentru o casă impecabilă: doar două ingrediente și petele dispar! Iată despre ce e vorba
Nota de plată, peste 63.000 de euro. Ce vedetă ar fi plătit masa la un restaurant de lux din Mallorca
Eveniment
Nota de plată, peste 63.000 de euro. Ce vedetă ar fi plătit masa la un restaurant de lux din Mallorca
(VIDEO) Apelul disperat al unei tinere hărțuite: „Domnule Predoiu, am mers la poliție și autoritățile m-au scos la țigară ca să vedem «care-i treaba»!” / „Mă așteaptă nopțile în fața blocului, se ascunde după mașini și îmi sare în față”
Eveniment
(VIDEO) Apelul disperat al unei tinere hărțuite: „Domnule Predoiu, am mers la poliție și autoritățile m-au scos la țigară ca să vedem «care-i treaba»!” / „Mă așteaptă nopțile în fața blocului, se ascunde după mașini și îmi sare în față”
Tânăr de 27 de ani, bătut crunt de prieteni: „Nu poate să mănânce, tot ceea ce mănâncă este pisat”
Eveniment
Tânăr de 27 de ani, bătut crunt de prieteni: „Nu poate să mănânce, tot ceea ce mănâncă este pisat”
Patronul unei firme, băgat în spital de doi angajați neplătiți. Ce a transmis poliția
Eveniment
Patronul unei firme, băgat în spital de doi angajați neplătiți. Ce a transmis poliția
Rompetrol sprijină proiectul „CritikThink” al Asociației EduCOD, pentru a aduce gândirea critică mai aproape de profesori și elevi
Eveniment
Rompetrol sprijină proiectul „CritikThink” al Asociației EduCOD, pentru a aduce gândirea critică mai aproape de profesori și elevi
Sindicatele din educație, apel către directorii și inspectorii școlari: „Nu-i amenințați pe cei care luni vor dori să participe la mitingul și marșul organizat de federațiile sindicale” / „Lupta federațiilor sindicale nu este o luptă împotriva directorilor sau a inspectorilor. Dimpotrivă”
Eveniment
Sindicatele din educație, apel către directorii și inspectorii școlari: „Nu-i amenințați pe cei care luni vor dori să participe la mitingul și marșul organizat de federațiile sindicale” / „Lupta federațiilor sindicale nu este o luptă împotriva directorilor sau a inspectorilor. Dimpotrivă”
1,5 milioane de români nu vor mai primi gratuit cartea electronică de identitate. Ministerul de Interne a explicat ce s-a întâmplat
Eveniment
1,5 milioane de români nu vor mai primi gratuit cartea electronică de identitate. Ministerul de Interne a explicat ce s-a întâmplat
Un fost soldat american ar fi răpit un copil de 6 ani și l-ar fi dus în Italia
Eveniment
Un fost soldat american ar fi răpit un copil de 6 ani și l-ar fi dus în Italia
Ultima oră
14:44 - Drone suspecte identificate în apropiere de Sulina. Două avioane de la baza Kogălniceanu au fost ridicate pentru a survola zona
14:29 - Un român dispărut din Sicilia a fost găsit după 12 zile. Cum a supraviețuit în tot acest timp
14:28 - Truc simplu pentru o casă impecabilă: doar două ingrediente și petele dispar! Iată despre ce e vorba
14:27 - Ce a dezvăluit cântăreața care trebuia să cânte la nunta Ellei Vișan și a lui Andrei Lemnaru: „Am fost bombardată cu mesaje”
14:07 - Incertitudini privind începerea noului an școalar / Nicușor Dan: „Noi mergem cu fetița la careu”
13:56 - Andrei Lemnaru de la „Insula Iubirii”, relație „specială” cu o altă ispită în afară de Andrușca! Despre ce femeie e vorba
13:29 - Români implicați într-o fraudă masivă cu benzină adusă clandestin în Grecia. Pericol pentru turiști
13:21 - Șerban Huidu, atac la adresa celor care urmăresc „Insula Iubirii”! Nici concurenții, nici ispitele nu au scăpat: „Troglodiților”
13:14 - Nota de plată, peste 63.000 de euro. Ce vedetă ar fi plătit masa la un restaurant de lux din Mallorca
12:44 - Cătălin Botezatu, marele susținător al Biancăi Drăgușanu: „Cine spune că nu și-ar dori-o e ipocrit!”. Ce a mai declarat creatorul de modă