10 reguli Feng Shui pentru a atrage banii în casa ta

Feng Shui spune despre casa ta că este un spațiu energetic care poate influența direct prosperitatea financiară, așadar ordinea, poziționarea obiectelor și anumite obiceiuri zilnice contează. Iată 10 reguli care te pot ajuta să atragi banii!
Alege o cutie, o pușculiță din ceramică sau un recipient decorativ unde să pui zilnic o monedă. Cutia nu trebuie să fie goală niciodată, conform Click.
În Feng Shui, gestul de a pune bani zilnic în cutie activează energia fluxului constant de prosperitate, iar psihologic vorbind, îți formezi și obiceiul economisirii.
Sprijină mătura de perete cu mânerul în jos. În Feng Shui, această poziționare înseamnă flux de prosperitate continuu.
În caz contrar, poate simboliza bani risipiți sau pierderi financiare. Așezarea ei corectă transmite subconștientului mesajul că îți păstrezi resursele.
Păstrează pe masă mereu un bol cu fructe, o vază cu flori sau chiar pâine, simboluri ale abundenței.
În Feng Shui, masa este centrul casei și locul unde se adună energia bună. O masă plină transmite mesajul că familia ta este hrănită, protejată și prosperă.
Pune câte o monedă strălucitoare în fiecare colț al camerei. Acest gest creează un „cerc al prosperității” care împiedică scurgerea banilor din casă.
Masa din bucătărie sau sufragerie trebuie respectată și menținută curată. În Feng Shui, ea este centrul energiei prosperității. Poți pune chiar o bancnotă sub fața de masă, ca simbol al abundenței ascunse.
Rambursează datoriile dimineața, pentru a-ți reveni mai repede banii. Împrumută seara, pentru a trimite energie bună și liniște.
Portofelul sau geanta simbolizează banii și siguranța ta. Așază-le pe un raft sau pe un scaun, niciodată direct pe podea.
În Feng Shui, a pune geanta pe jos înseamnă a-ți diminua respectul pentru bani.
Dacă duci gunoiul seara, riști să arunci odată cu el și norocul zilei. Dimineața simbolizează un nou început și atrage energie proaspătă.
Umple o pungă mică cu grâu, orez, porumb sau fasole și adaugă câteva monede. Păstreaz-o în bucătărie sau cămară. Este un simbol al siguranței și prosperității.