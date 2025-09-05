10 reguli Feng Shui pentru a atrage banii în casa ta

Feng Shui spune despre ta că este un spațiu energetic care poate influența direct prosperitatea financiară, așadar ordinea, poziționarea obiectelor și anumite obiceiuri zilnice contează. Iată 10 care te pot ajuta să atragi banii!

Pușculiță personală

Poziția măturii

Masa plină

Monede

Masa curată

Momente potrivite

Geanta sus

Gunoiul

Sac al abundenței

Respect

Pușculiță personală

Alege o cutie, o pușculiță din ceramică sau un recipient decorativ unde să pui zilnic o monedă. Cutia nu trebuie să fie goală niciodată, conform .

În Feng Shui, gestul de a pune bani zilnic în cutie activează energia fluxului constant de prosperitate, iar psihologic vorbind, îți formezi și obiceiul economisirii.

Poziția măturii

Sprijină mătura de perete cu mânerul în jos. În Feng Shui, această poziționare înseamnă flux de prosperitate continuu.

În caz contrar, poate simboliza bani risipiți sau pierderi financiare. Așezarea ei corectă transmite subconștientului mesajul că îți păstrezi resursele.

Masa plină

Păstrează pe masă mereu un bol cu fructe, o vază cu flori sau chiar pâine, simboluri ale abundenței.

În Feng Shui, masa este centrul casei și locul unde se adună energia bună. O masă plină transmite mesajul că familia ta este hrănită, protejată și prosperă.

Monede

Pune câte o monedă strălucitoare în fiecare colț al camerei. Acest gest creează un „cerc al prosperității” care împiedică scurgerea banilor din casă.

Masa curată

Masa din bucătărie sau sufragerie trebuie respectată și menținută curată. În Feng Shui, ea este centrul energiei prosperității. Poți pune chiar o bancnotă sub fața de masă, ca simbol al abundenței ascunse.

Momente potrivite

Rambursează datoriile dimineața, pentru a-ți reveni mai repede banii. Împrumută seara, pentru a trimite energie bună și liniște.

Geanta sus

Portofelul sau geanta simbolizează banii și siguranța ta. Așază-le pe un raft sau pe un scaun, niciodată direct pe podea.

În Feng Shui, a pune geanta pe jos înseamnă a-ți diminua respectul pentru bani.

Gunoiul

Dacă duci gunoiul seara, riști să arunci odată cu el și norocul zilei. Dimineața simbolizează un nou început și atrage energie proaspătă.

Sac al abundenței

Umple o pungă mică cu grâu, orez, porumb sau fasole și adaugă câteva monede. Păstreaz-o în bucătărie sau cămară. Este un simbol al siguranței și prosperității.