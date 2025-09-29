B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » 115 ani de la nașterea lui Arsenie Boca. Ce se întâmplă la mormântul „Sfântului Ardealului”

115 ani de la nașterea lui Arsenie Boca. Ce se întâmplă la mormântul „Sfântului Ardealului”

Ana Beatrice
29 sept. 2025, 08:43
115 ani de la nașterea lui Arsenie Boca. Ce se întâmplă la mormântul „Sfântului Ardealului”
Părintele Arsenie Boca
Cuprins
  1. Unde va avea loc comemorarea lui Arsenie Boca
  2. Cine a fost Arsenie Boca și de ce este atât de iubit
  3. Va fi Arsenie Boca canonizat de Biserica Ortodoxă Română

Se împlinesc 115 ani de la nașterea lui Arsenie Boca se împlinesc, iar credincioșii din toată țara îl comemorează pe cel supranumit „Sfântul Ardealului”. Părintele rămâne o personalitate duhovnicească de mare valoare, un reper spiritual și moral pentru milioane de români, chiar și la peste trei decenii de la trecerea sa la cele veșnice.

115 ani de la nașterea lui Arsenie Boca
Sursa Foto: Facebook/ Arsenie Boca

Unde va avea loc comemorarea lui Arsenie Boca

Deși Biserica Ortodoxă Română nu l-a canonizat oficial, Arsenie Boca este venerat ca sfânt de către numeroși credincioși. Mănăstirea Prislop, din județul Hunedoara, unde se află mormântul său, rămâne centrul principal al pomenirii sale.

În aceste zile, mii de pelerini se îndreaptă spre Prislop pentru a aprinde lumânări, a aduce flori și a înălța rugăciuni către cel numit „Sfântul Ardealului”.

Pentru mulți, vizita la mormânt a devenit un adevărat ritual sufletesc, iar credincioșii mărturisesc despre minuni și ajutor divin primit în urma rugăciunilor, potrivit click.ro.

Cine a fost Arsenie Boca și de ce este atât de iubit

Părintele Arsenie Boca este considerat una dintre cele mai puternice figuri spirituale ale secolului XX în România. În amintirea sa, preoți și ierarhi oficiază slujbe speciale de pomenire, iar atmosfera de reculegere care le însoțește arată impactul profund pe care l-a avut asupra credincioșilor. Mulți mărturisesc că rugăciunile către Arsenie Boca le întăresc credința, le aduc liniște sufletească și speranță în momente grele.

Destinul său nu a fost lipsit de încercări. A cunoscut suferința și prigoana, trecând prin ani grei de detenție în timpul regimului comunist, care l-a urmărit și i-a restricționat activitatea religioasă. În ciuda acestor obstacole, părintele a rămas un reper de neclintit, oferind sprijin și îndrumare celor care îl căutau.

Mărturiile celor care l-au cunoscut vorbesc despre daruri cu totul aparte: o înțelepciune profundă, capacitatea de a vedea mai dinainte anumite lucruri și chiar vindecări considerate miraculoase.

Va fi Arsenie Boca canonizat de Biserica Ortodoxă Română

Predicile, picturile și îndrumările părintelui constituie o moștenire de mare preț pentru comunitatea ortodoxă. Cărțile care îi prezintă viața și învățăturile se numără printre cele mai citite lucrări religioase din România. Deși nu a fost canonizat oficial, cererile credincioșilor devin tot mai insistente. În fiecare an, tot mai multe voci solicită Bisericii Ortodoxe Române să îl treacă în rândul sfinților, în timp ce oamenii îl consideră deja „Sfânt”.

Pentru milioane de români, Arsenie Boca rămâne „Sfântul Ardealului”, un simbol al credinței neclintite și un model de sfințenie.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ce fruct să nu îi dai câinelui tău? Iată avertismentul unui medic veterinar
Eveniment
Ce fruct să nu îi dai câinelui tău? Iată avertismentul unui medic veterinar
Maria Ghiorghiu, previziuni despre destrămarea Europei. Ce spune despre viitorul Uniunii Europene
Eveniment
Maria Ghiorghiu, previziuni despre destrămarea Europei. Ce spune despre viitorul Uniunii Europene
Prima ninsoare la munte în România. Toamna s-a transformat în iarnă (VIDEO)
Eveniment
Prima ninsoare la munte în România. Toamna s-a transformat în iarnă (VIDEO)
Incendiu violent la un hotel din Prahova. Echipele de pompieri au descoperit două victime. UPDATE
Eveniment
Incendiu violent la un hotel din Prahova. Echipele de pompieri au descoperit două victime. UPDATE
De la birocrație la digitalizare: SIMRU, sistemul dezvoltat de ANFP, cu beneficii reale pentru 1,3 milioane de angajați din administrația publică
Eveniment
De la birocrație la digitalizare: SIMRU, sistemul dezvoltat de ANFP, cu beneficii reale pentru 1,3 milioane de angajați din administrația publică
Directoarea spitalului din Iași, unde au murit 6 copii, reacție tulburătoare: „Am făcut ce trebuia făcut”
Eveniment
Directoarea spitalului din Iași, unde au murit 6 copii, reacție tulburătoare: „Am făcut ce trebuia făcut”
Anul universitar începe cu proteste. Măsurile de austeritate scot studenții în stradă
Eveniment
Anul universitar începe cu proteste. Măsurile de austeritate scot studenții în stradă
Rezultate alegeri parlamentare Republica Moldova 2025: Partidul Maiei Sandu obține majoritatea în Parlament
Eveniment
Rezultate alegeri parlamentare Republica Moldova 2025: Partidul Maiei Sandu obține majoritatea în Parlament
Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat: Cum a reacționat patronul FCSB când a aflat
Eveniment
Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat: Cum a reacționat patronul FCSB când a aflat
Dronă în apropierea Aeroportului Otopeni: Mai multe avioane au ateriza pe o pistă alternativă
Eveniment
Dronă în apropierea Aeroportului Otopeni: Mai multe avioane au ateriza pe o pistă alternativă
Ultima oră
11:37 - Ce fruct să nu îi dai câinelui tău? Iată avertismentul unui medic veterinar
11:33 - Maria Ghiorghiu, previziuni despre destrămarea Europei. Ce spune despre viitorul Uniunii Europene
11:24 - Coaliția de guvernare negociază rectificarea bugetară. Liderii partidelor s-au reunit la Palatul Victoria
11:10 - Premierul Ilie Bolojan: „Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană” / Sorin Grindeanu: „Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana regresului”
10:55 - Prima ninsoare la munte în România. Toamna s-a transformat în iarnă (VIDEO)
10:49 - Elena Merișoreanu, despre sumele investite în haine și bijuterii: „Dacă aș vinde tot ce am, aș cumpăra o casă”
10:38 - Producătorul auto BYD estimează o majorare a exporturilor. Chinezii se bazează pe noile modele electrice
10:18 - Nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco. Cum a arătat petrecerea fastuoasă din Santa Barbara (FOTO)
10:12 - Oana Roman nu a mai rezistat! Vedeta a avut o reacție tranșantă la adresa unui medic: „E doar un ratat care bate câmpii”
10:11 - Romică Țociu, despre Daria, fiica lui: „Am plâns trei zile. A făcut un lucru extraordinar”