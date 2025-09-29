Se împlinesc 115 ani de la nașterea lui Arsenie Boca se împlinesc, iar credincioșii din toată țara îl comemorează pe cel supranumit „Sfântul Ardealului”. Părintele rămâne o personalitate duhovnicească de mare valoare, un reper spiritual și moral pentru milioane de români, chiar și la peste trei decenii de la trecerea sa la cele veșnice.

Unde va avea loc comemorarea lui Arsenie Boca

Deși Biserica Ortodoxă Română nu l-a canonizat oficial, Arsenie Boca este venerat ca sfânt de către numeroși credincioși. , din județul Hunedoara, unde se află mormântul său, rămâne centrul principal al pomenirii sale.

În aceste zile, mii de pelerini se îndreaptă spre Prislop pentru a aprinde lumânări, a aduce flori și a înălța rugăciuni către cel numit „Sfântul Ardealului”.

Pentru mulți, vizita la mormânt a devenit un adevărat ritual sufletesc, iar credincioșii mărturisesc despre minuni și ajutor divin primit în urma rugăciunilor, potrivit click.ro.