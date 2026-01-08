B1 Inregistrari!
Momentul în care doi polițiști salvează o femeie dintr-o mașină căzută în apele reci ale râului Jiu (VIDEO)

Traian Avarvarei
08 ian. 2026, 09:09
O femeie a fost salvată dintr-o mașină căzută în râul Jiu. Sursa foto: Captură video - Secția de Poliție / Facebook

Doi polițiști au salvat o femeie de 55 de ani dintr-o mașină căzută în râul Jiu. Ei au intrat în apa rece, au scos-o pe femeie din autoturism și au dus-o în siguranță la mal. De acolo a fost preluată de medici și transportată pentru îngrijiri.

2 polițiști au salvat o femeie dintr-o mașină căzută în râul Jiu

„Urmăriți intervenția contracronometru și foarte periculoasa a A.S. Stroe Ionuț Marian și Ag. Ciobanu Andrei, ambii din cadrul Biroului de Ordine Publica al Poliției Municipiului Târgu Jiu, după ce un autoturism condus se o femeie de 55 de ani, a plonjat în albia râului Jiu.

Fără sa stea pe gânduri, cei doi polițist au întrat în apele reci și au reușit sa o scoată din mașină pe femeia rămasă captivă, salvându-i astfel viața.

Felicitări celor doi polițiști pentru profesionalismul și curajul de care au dat dovadă! Bravo băieți!💪👏👏👏”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook „Secția de Poliție”.

