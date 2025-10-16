3 din 4 români care cumpără online sunt influențați de social media! Ce îi convinge și unde renunță

Un studiu United Media Services despre obiceiurile de cumpărare online arată că 3 din 4 români au cercetat sau au cumpărat un produs după ce l-au văzut pe social media. Facebook rămâne prima poartă de intrare în mintea consumatorilor, urmat de Instagram și TikTok, cu YouTube pe locul patru. La capătul clasamentului se află Pinterest și LinkedIn, ambele având o pondere redusă în ceea ce privește decizia de achiziție.

Jumătate dintre respondenți au făcut cel puțin o achiziție în ultima săptămână, iar 83% folosesc wishlist-ul ca instrument de planificare. Motivațiile sunt concrete: așteptarea unei reduceri, compararea opțiunilor și potrivirea bugetului cu ziua de salariu. În criteriile de selecție cântăresc cel mai mult utilitatea reală, potrivirea cu stilul personal și, pentru o parte dintre cumpărători, validarea repetată prin postări.

Ce rol mai au influencerii și de unde luăm reperele

Deși majoritatea preferă să se documenteze singuri, influencerii rămân relevanți în câteva categorii vizuale, precum beauty, casă și grădină sau electronice. Pentru decizii la obiect, publicul caută tot mai des surse sintetice, cu criterii explicite de evaluare, cum sunt , atunci când vor să înțeleagă rapid ce merită și ce nu.

În practică, conținutul care chiar mută acul e cel demonstrativ: videoclipuri scurte în care se vede produsul în folosire, comparații side-by-side și liste de pro/contra. Micro-influencerii rămân eficienți în categorii de nișă, pentru că audiența lor îi percepe mai aproape de experiența reală.

Contează și etica: postările trebuie marcate corect ca publicitate, iar prețul final, codurile de reducere și condițiile de retur să fie explicate transparent. Un semn bun că merită să acorzi încredere este atunci când creatorul oferă și limitările produsului, nu doar calitățile, și indică surse independente unde poți verifica afirmațiile înainte să cumperi.

Platformele chinezești câștigă teren pe segmente sensibile la preț

În ultimele 3 luni, 6 din 10 respondenți au comandat cel puțin o dată de pe platforme chinezești, cum ar fi Temu, AliExpress sau Shein. Atracția principală ține de prețul mai mic și varietatea mare, însă pentru produse unde încrederea și garanțiile cântăresc mai mult rămân preferate platformele locale sau regionale.

Entuziasmul pentru aceste platforme vine însă cu compromisuri previzibile: timpi de livrare mai lungi când marfa pleacă din afara UE, de regulă 7-15 zile, față de 2-5 zile în cazul huburilor europene, variații mai mari la mărimi și specificații, plus politici de retur care mută frecvent costul transportului la cumpărător: pe puțin 8-15 euro pe colet. Livrarea gratuită apare de obicei peste un prag de valoare, în timp ce returul gratuit e mai rar și limitat la anumite campanii sau categorii.

Practic, aceste platforme rămân foarte atractive pentru accesorii, gadgeturi mici, home & deco sau consumabile, unde riscul e mic și economia e clară, iar pentru electronice scumpe sau produse cu potrivire sensibilă, mulți cumpărători preferă în continuare magazinele cu garanție europeană și retur local. Tendința nu se inversează, se rafinează: preț bun, dar cu livrare predictibilă, informații transparente și opțiuni reale de service.

Experiența de utilizare este un factor crucial

Punctul de pornire al descoperirii unui brand diferă pe categorie: platformele de cumpărături și site-urile oficiale conduc, alături de căutările în motoare și recomandările din cercul social. În planul psihologic, prețul rămâne polul dominant, secondat de dorința de a găsi rapid ceea ce cauți și de a finaliza la fel de repede comanda. Pe măsură ce experiența de utilizare cântărește mai greu, mesajele generice pierd teren, iar exemplele concrete, demonstrațiile și recenziile verificate devin mai credibile.

UX-ul dă verdictul. Când navigarea e rapidă, politica de retur este clară, taxele sunt transparente, iar imaginile și ghidurile de mărimi sunt precise, scade probabilitatea de abandon și de retur. Cumpărătorii fac alegeri mai reci și mai informate, iar producătorii și retailerii sunt împinși să ofere fișe de produs mai oneste, cu diferențe reale, nu doar cu superlative.

Cu toate acestea, abandonul la checkout rămâne o problemă majoră pentru retailerii din online. Statisticile ne arată că 3 din 5 cumpărători au abandonat cel puțin un coș în ultima lună. Cele mai citate motive: au găsit o alternativă mai ieftină, costuri de livrare percepute ca prea mari sau termene de livrare prea lungi. Între factorii care irită se regăsesc cerința de creare a contului, politicile de retur neclare și formularele de checkout prea stufoase.