B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » 3 din 4 români care cumpără online sunt influențați de social media! Ce îi convinge și unde renunță

3 din 4 români care cumpără online sunt influențați de social media! Ce îi convinge și unde renunță

B1.ro
16 oct. 2025, 17:23
3 din 4 români care cumpără online sunt influențați de social media! Ce îi convinge și unde renunță

Un studiu United Media Services despre obiceiurile de cumpărare online arată că 3 din 4 români au cercetat sau au cumpărat un produs după ce l-au văzut pe social media. Facebook rămâne prima poartă de intrare în mintea consumatorilor, urmat de Instagram și TikTok, cu YouTube pe locul patru. La capătul clasamentului se află Pinterest și LinkedIn, ambele având o pondere redusă în ceea ce privește decizia de achiziție.

Jumătate dintre respondenți au făcut cel puțin o achiziție în ultima săptămână, iar 83% folosesc wishlist-ul ca instrument de planificare. Motivațiile sunt concrete: așteptarea unei reduceri, compararea opțiunilor și potrivirea bugetului cu ziua de salariu. În criteriile de selecție cântăresc cel mai mult utilitatea reală, potrivirea cu stilul personal și, pentru o parte dintre cumpărători, validarea repetată prin postări.

Ce rol mai au influencerii și de unde luăm reperele

Deși majoritatea preferă să se documenteze singuri, influencerii rămân relevanți în câteva categorii vizuale, precum beauty, casă și grădină sau electronice. Pentru decizii la obiect, publicul caută tot mai des surse sintetice, cu criterii explicite de evaluare, cum sunt analizele făcute de cei de la Merita România, atunci când vor să înțeleagă rapid ce merită și ce nu.

În practică, conținutul care chiar mută acul e cel demonstrativ: videoclipuri scurte în care se vede produsul în folosire, comparații side-by-side și liste de pro/contra. Micro-influencerii rămân eficienți în categorii de nișă, pentru că audiența lor îi percepe mai aproape de experiența reală.

Contează și etica: postările trebuie marcate corect ca publicitate, iar prețul final, codurile de reducere și condițiile de retur să fie explicate transparent. Un semn bun că merită să acorzi încredere este atunci când creatorul oferă și limitările produsului, nu doar calitățile, și indică surse independente unde poți verifica afirmațiile înainte să cumperi.

Platformele chinezești câștigă teren pe segmente sensibile la preț

În ultimele 3 luni, 6 din 10 respondenți au comandat cel puțin o dată de pe platforme chinezești, cum ar fi Temu, AliExpress sau Shein. Atracția principală ține de prețul mai mic și varietatea mare, însă pentru produse unde încrederea și garanțiile cântăresc mai mult rămân preferate platformele locale sau regionale.

Entuziasmul pentru aceste platforme vine însă cu compromisuri previzibile: timpi de livrare mai lungi când marfa pleacă din afara UE, de regulă 7-15 zile, față de 2-5 zile în cazul huburilor europene, variații mai mari la mărimi și specificații, plus politici de retur care mută frecvent costul transportului la cumpărător: pe puțin 8-15 euro pe colet. Livrarea gratuită apare de obicei peste un prag de valoare, în timp ce returul gratuit e mai rar și limitat la anumite campanii sau categorii.

Practic, aceste platforme rămân foarte atractive pentru accesorii, gadgeturi mici, home & deco sau consumabile, unde riscul e mic și economia e clară, iar pentru electronice scumpe sau produse cu potrivire sensibilă, mulți cumpărători preferă în continuare magazinele cu garanție europeană și retur local. Tendința nu se inversează, se rafinează: preț bun, dar cu livrare predictibilă, informații transparente și opțiuni reale de service.

Experiența de utilizare este un factor crucial

Punctul de pornire al descoperirii unui brand diferă pe categorie: platformele de cumpărături și site-urile oficiale conduc, alături de căutările în motoare și recomandările din cercul social. În planul psihologic, prețul rămâne polul dominant, secondat de dorința de a găsi rapid ceea ce cauți și de a finaliza la fel de repede comanda. Pe măsură ce experiența de utilizare cântărește mai greu, mesajele generice pierd teren, iar exemplele concrete, demonstrațiile și recenziile verificate devin mai credibile.

UX-ul dă verdictul. Când navigarea e rapidă, politica de retur este clară, taxele sunt transparente, iar imaginile și ghidurile de mărimi sunt precise, scade probabilitatea de abandon și de retur. Cumpărătorii fac alegeri mai reci și mai informate, iar producătorii și retailerii sunt împinși să ofere fișe de produs mai oneste, cu diferențe reale, nu doar cu superlative.

Cu toate acestea, abandonul la checkout rămâne o problemă majoră pentru retailerii din online. Statisticile ne arată că 3 din 5 cumpărători au abandonat cel puțin un coș în ultima lună. Cele mai citate motive: au găsit o alternativă mai ieftină, costuri de livrare percepute ca prea mari sau termene de livrare prea lungi. Între factorii care irită se regăsesc cerința de creare a contului, politicile de retur neclare și formularele de checkout prea stufoase.

Tags:
Citește și...
ISMB impune reguli stricte pentru „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”. Ce excursii nu mai sunt permise
Eveniment
ISMB impune reguli stricte pentru „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”. Ce excursii nu mai sunt permise
O copilă e suspectată că și-ar fi ucis mama. Poliția Capitalei caută trupul femeii
Eveniment
O copilă e suspectată că și-ar fi ucis mama. Poliția Capitalei caută trupul femeii
Sistemul SGR-RetuRO se extinde. Ce soluții aduce programul pentru recilarea în zonele rurale
Eveniment
Sistemul SGR-RetuRO se extinde. Ce soluții aduce programul pentru recilarea în zonele rurale
Newsweek: Anunț de la Casa de Pensii pentru o categorie de pensionari: Primiți bani în plus
Eveniment
Newsweek: Anunț de la Casa de Pensii pentru o categorie de pensionari: Primiți bani în plus
Ceaiul și cafeaua îți pot distruge sănătatea în timp. Avertismentul specialiștilor despre riscurile ascunse din băuturile preferate
Eveniment
Ceaiul și cafeaua îți pot distruge sănătatea în timp. Avertismentul specialiștilor despre riscurile ascunse din băuturile preferate
A murit Horea Uioreanu, fost deputat PNL și președinte al Consiliului Județean Cluj. Unde și-a petrecut ultimii ani din viață
Eveniment
A murit Horea Uioreanu, fost deputat PNL și președinte al Consiliului Județean Cluj. Unde și-a petrecut ultimii ani din viață
Un nou caz de violență extremă în România! Femeie ucisă cu brutalitate de iubitul recidivist în Brașov
Eveniment
Un nou caz de violență extremă în România! Femeie ucisă cu brutalitate de iubitul recidivist în Brașov
Carmen Dan, audiată în dosarul fraudei de lux. Ce a transmis fosta ministră de Interne: „N-am făcut niciodată niciun demers pentru nimeni” (VIDEO)
Eveniment
Carmen Dan, audiată în dosarul fraudei de lux. Ce a transmis fosta ministră de Interne: „N-am făcut niciodată niciun demers pentru nimeni” (VIDEO)
TVR, în doliu. Andrei Bacalu, jurnalistul care a transmis aselenizarea din 1969, a murit la vârsta de 86 de ani
Eveniment
TVR, în doliu. Andrei Bacalu, jurnalistul care a transmis aselenizarea din 1969, a murit la vârsta de 86 de ani
Unul dintre cei mai vechi dinozauri din lume a fost descoperit în Argentina
Eveniment
Unul dintre cei mai vechi dinozauri din lume a fost descoperit în Argentina
Ultima oră
17:58 - Zăpadă de peste jumătate de metru pe crestele Carpaților. Cât de mare e riscul de avalanșă
17:56 - Daniel David: Sindicatele de aceea există, să facă proteste / Măsurile de austeritate ne-au ajutat să avem salarii și burse până la sfârșitul anului
17:27 - „Bombardierul” Câciu, lecții pentru Fisc. Cum nu se plătește impozit
17:25 - ISMB impune reguli stricte pentru „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”. Ce excursii nu mai sunt permise
17:25 - Chef Florin Dumitrescu a dezvăluit abia acum: „A fost o masă, la un moment dat, cu Ion Iliescu, unde n-am spălat salata cum trebuie și a rămas un limax în salată”. Cum s-a terminat totul
17:08 - O copilă e suspectată că și-ar fi ucis mama. Poliția Capitalei caută trupul femeii
16:35 - Ce se întâmplă cu salariul minim pe economie, în 2026. Anunțul făcut de purtătoarea de cuvânt a Guvernului
16:35 - Alexandra Stan, mărturisiri la 12 ani de când a fost bătută de iubit: „Totul pornește de la lipsa stimei de sine. Aveam un profil de victimă” (VIDEO)
16:35 - Sistemul SGR-RetuRO se extinde. Ce soluții aduce programul pentru recilarea în zonele rurale
16:15 - PSD îl amenință pe Ilie Bolojan că îl dă afară. Ce face premierul