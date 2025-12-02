B1 Inregistrari!
33 de persoane, ucise de un nou virus transmis de țânțari. Iată despre ce țară este vorba

02 dec. 2025, 12:38
33 de persoane, ucise de un nou virus transmis de țânțari. Iată despre ce țară este vorba
Foto: Syed Ali (Unsplash.com)
Cuprins
  1. Avertismentul autorităților
  2. Criză economică, lipsă de igienă și gunoaie
  3. Prevenția, singura soluție

Cuba se confruntă cu o gravă criză sanitară, după ce două virusuri transmise de țânțari, chikungunya și dengue, au provocat deja moartea a 33 de persoane. Din totalul de victime, 21 sunt copii. Focarele se extind rapid pe fondul lipsei de igienă și al colapsului economic.

Avertismentul autorităților

Autoritățile sanitare cubaneze avertizează că situația este critică. Viceministrul sănătății, Carilda Peña, a anunțat la televiziunea de stat că majoritatea deceselor sunt cauzate de chikungunya, o boală care provoacă febră puternică și dureri articulare severe, conform ziare.com.

Celelalte cazuri mortale au fost provocate de dengue, infecție ce seamănă cu o gripă, dar care poate deveni rapid periculoasă.

Virusul chikungunya a apărut inițial în provincia Matanzas în luna iulie, însă în doar câteva luni a ajuns în toate cele 15 provincii ale Cubei, într-o populație de 9,7 milioane de locuitori. În paralel, insula se confruntă și cu un focar de dengue, iar combinația celor două epidemii a împins sistemul medical la limită.

Criză economică, lipsă de igienă și gunoaie

Epidemia a explodat într-un context extrem de dificil pentru populația Cubei. Țara se confruntă cu o lipsă gravă de apă potabilă, alimente, combustibil și medicamente.

Din cauza penuriei, oamenii sunt obligați să stocheze apă în rezervoare improvizate, care devin locuri ideale pentru înmulțirea țânțarilor Aedes, vectorii principali pentru chikungunya, dengue și chiar virusul Zika.

La toate acestea se adaugă gunoaiele adunate pe străzi, lipsa de fumigare și declinul sistemului sanitar, afectat de criza economică profundă și de lipsa valutei. Autoritățile susțin că aceste condiții au favorizat răspândirea rapidă a bolilor, deși Cuba reușise în trecut, în 2014, să controleze un focar de chikungunya.

Prevenția, singura soluție

În lipsa resurselor și a medicamentelor, autoritățile din Cuba fac apel la populație să ia măsuri de prevenție în propriile gospodării. Acestea includ:

  • eliminarea apei stagnante
  • curățarea rezervoarelor
  • evitarea acumulării de gunoaie

Fără aceste acțiuni, focarele ar putea continua să se extindă. Țânțarii Aedes sunt activi mai ales în timpul zilei și se răspândesc cu ușurință în climatul tropical.

