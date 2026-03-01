34 de zboruri au fost anulate duminică pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București, ca urmare a escaladării violente a conflictului din Orientul Mijlociu. Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că măsura a fost luată pentru siguranța pasagerilor, după ce Iranul a lansat o ofensivă masivă asupra Israelului și a bazelor americane din regiune. Această situație a afectat mii de călători care aveau programate deplasări spre destinații precum Tel Aviv, Dubai sau Doha, scrie .

34 de zboruri anulate spre cinci destinații din Orient

Potrivit datelor oficiale furnizate de , cele mai multe anulări au vizat ruta spre și dinspre Tel Aviv, unde 21 de curse au fost scoase din programul de zbor. De asemenea, au fost raportate șase anulări pe ruta spre Dubai, patru spre Doha, două spre Beirut și una spre Damasc. Aceste curse aparțin operatorilor TAROM, Wizz Air Malta, Qatar Airways, FlyDubai, El Al sau HiSky Europe. Reprezentanții aeroportului au precizat că monitorizează permanent situația în colaborare cu autoritățile aeronautice.

În acest context tensionat, Ministerul Transporturilor le-a recomandat cetățenilor români să anuleze sau să își reprogrameze călătoriile către Israel și statele limitrofe afectate. Deși restul traficului pe Aeroportul Otopeni se desfășoară în condiții normale, pasagerii sunt sfătuiți să verifice starea zborurilor înainte de a pleca spre aeroport. Companii aeriene din întreaga lume au luat măsuri similare, după ce atacurile aeriene de sâmbătă și duminică au transformat spațiul aerian într-o zonă de conflict activ.

Iranul a atacat Israelul și bazele americane

Iranul a anunțat oficial începerea „celei mai feroce operațiuni ofensive din istoria sa”, vizând nu doar Israelul, ci și baze americane precum Erbil din Irak. Sirenele și exploziile au fost raportate în mai multe state din Golf, inclusiv în Qatar și Emiratele Arabe Unite, ceea ce a dus la închiderea rapidă a spațiilor aeriene din aceste zone.

Reacția lui Donald Trump nu a întârziata să apară. Acesta a postat un mesaj postat pe platforma Truth, subliniind că orice atac asupra personalului sau activelor americane va avea consecințe militare masive.