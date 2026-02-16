Pe 17 februarie debutează în astrologia chineză anul de Cal, sub element de Foc – Yang. Prin urmare, acesta a fost subiectul central al emisiunii , moderată de astrologul pe B1 TV. Invitații au fost Marian Golea, specialist în metafizica chineză, și Anca Dimancea, specialist în zodiacul chinezesc.

Ce zodie ești în horoscopul chinezesc

Semnele zodiacului chinezesc, în funcție de anul nașterii:

Șobolan: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Bivol: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tigru: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Iepure: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Dragon: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Șarpe: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Cal: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Capră / Oaie: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Maimuță: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Cocoș: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Câine: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Mistreț: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Predicțiile pentru fiecare zodie din horoscopul chinezesc

Șobolan

Șobolanul are Cele 3 ucideri, ceea ce înseamnă că va fi în scandal tot anul. De asemenea, are sectorul dezastrelor naturale. Se mai spune că unde va călători va întâmpina greutăți, poate ajunge în locuri în care se întâmplă lucruri nepotrivite. Totodată, Șobolanii sunt irascibili, combativi. În schimb, vor avea în acest an și luni foarte favorabile, datorită unor stele benefice.

Bivol

Bivolul are parametri foarte buni, dar sunt câteva luni în care au câte o stea nefavorabilă. E un an în care Bivolii pot lega prietenii, se pot căsători, să facă copii, să călătorească în interes de serviciu sau personal. Își pot schimba locul de muncă dacă doresc și pot face schimbări în plan personal. An foarte bun și pe plan financiar, mai puțin pentru Bivolii care au vârsta de 65 de ani.

Tigru

Tigrul e într-un an mai favorabil decât Bivolul, deoarece e în an aliat – an de Cal. Asta îl face mai justițiar pe Tigru, ceea ce-l face mai combativ. Tigrii scapă complet de acea energie a jafurilor care i-a afectat financiar și/sau profesional până acum. E un an foarte benefic pentru schimbarea locului de muncă, dacă-și doresc acest lucru. Să profite de Steaua dragostei și Steaua academică!

Iepure

Iepurii au succes extraordinar, e un an plin de împliniri pentru ei. Numai că trebuie să răzbească singuri, pentru că nu se pot alia cu alții. Iepurii trebuie să învețe să ignore oamenii care le fură energia. Să-i ignore, nu să se certe cu ei! Steaua 8 aduce prosperitate pentru Iepuri, dar unora le poate aduce și mici probleme de sănătate, ce revin în prim-plan. Atenție la mici accidentări la picioare, mai ales pentru cei în vârstă.

Dragon

Dragonii trebuie să fie atenți la impulsivitate. Ei o duc foarte bine dar dacă sunt impulsivi, își distrug norocul. Pot cunoaște oamenii care să-i ajute, care au putere. Un pericol ar fi că vor fi dușmăniți / bârfiți la locul de muncă. An extraordinar de benefic pentru Dragoni, cu condiția să muncească, să fie harnici!

Șarpe

An bun din punct de vedere al prosperității, dar stau mai prost pe parametri și atunci ei trebuie întăriți cu remedii. Anul acesta, Șerpii vor obosi mai ușor, trebuie să fie atenți la vitalitate. Sunt sfătuiți să nu se epuizeze în conflicte inutile, căci vor fi provocați. Calul e zodia lor de dragoste! E important să nu-și piardă încrederea în ei, că e un an cu prosperitate și cu realizări în plan personal. Șerpii care vor să iasă în evidență, să realizeze ceva, au toate șansele. Singura atenție e la vitalitate, să-și dozeze energia și să se odihnească.

Cal

Caii trebuie să aibă foarte multă grijă la energie, trebuie să-și dozeze energia, să fie atenți la ce-și doresc ei și să nu se lase influențați de alții. Să nu devieze de la planul lor, să aibă încredere în ei. Au Steaua 5 a dezastrelor și distrugerilor, care în anul precedent a fost la Tigri. Steaua aceasta are un singur remediu – Pagoda celor 5 elemente. Caii o pot pune în sectorul de sud al casei, ca să nu le fie afectată reputația. De asemenea, Caii trebuie să poarte remediul asupra lor. Se mai recomandă să strângă legăturile cu aliații săi – Oaia / Capra, Tigrul sau Câinele.

Oaie / Capră

Oaia o duce extraordinar. Calul, prietenul ei secret, e la putere anul acesta. Există, însă, și câteva atenționări. Oile trebuie să fie atente la oamenii mai vârstă din familie / anturaj, să-i ajute. De asemenea, nu e indicat ca Oile să meargă prin spitale / cimitire. În plus, Steaua 7 e o energie foarte agresivă anul acesta, deci Oile trebuie să fie atente la înșelătorii, furturi, pierderi de prosperitate, pierderi de job, mici accidentări. În schimb, Oile sunt ajutate de parametri, care sunt extraordinar de buni.

Maimuță

Maimuțele împart Steaua 7 cu Oile, deci sunt și ele predispuse la trădări și înșelătorii. De asemenea, Maimuțele au în 2026 parametrii cei mai slabi, dar anul următor o vor duce extraordinar. Însă anul acesta trebuie să se odihnească mai mult, să prioritizeze sarcinile. E indicat să aibă grijă de ele, să fie mai individualiste. Nu e an de renunțare la job, pentru că riscă să sară din lac în puț. Nu e indicat să facă tranzacții. Să nu se bazeze pe partenerii noi, pe care nu-i cunosc cu adevărat. Să fie foarte atente la semnarea actelor.

Cocoș

Cocoși au Steaua certurilor, prin urmare unele luni din acest an nu vor fi benefice pentru cei care au procese în instanțe. Și Cocoșii vor fi devitalizați. Să evite certurile în familie, cu partenerul. S-ar putea să nu ”câștige” aceste certuri. Provocările verbale în care intră i-ar putea afecta pe partea de sănătate. Posibil să fie provocați de colegi / șefi la locul de muncă. E foarte important să nu răspundă cu aceeași monedă. Însă anul, în mare, nu e rău pentru Cocoși.

Câine

Câinii au parametri buni. Au succes în plan profesional, dar există riscul să aibă gura cam mare și e indicat să se abțină. Pot pierde anumite relații cu angajați / angajatori dacă nu sunt corecți. An bun dacă vor să-și schimbe locul de muncă. Trebuie să se bazeze mult pe colaborări, nu pot răzbi singuri. Au foarte multă energie, dar Steaua 2 a bolilor vine vehement mai ales la început de an. Atenție la sistemul digestiv, reproducător, sistemul glandular.

Mistreț

Mistreții au parametri foarte buni. Pot să calce în picioare toate energiile care vin dinspre oamenii rău intenționați. Unii trebuie să fie atenți la modul în care-și cheltuiesc banii, căci au o predispoziție spre irosire. Mistreții au anul acesta o energie fabuloasă. Poate fi pentru ei un an de cotitură, în sensul bun al cuvântul. Au Steaua 2 a bolilor, dar aceasta nu e puternică. În schimb, problema la ei e Steaua jafurilor – predispoziție la pierdere financiară dacă nu-și achită taxele la timp sau cheltuie fără rost. Nu e indicat să facă achiziții mari dacă nu e urgent. Atenție la semnarea actelor, e bine să fie însoțiți de persoane în care au încredere. Ori cineva nu le vrea binele, ori îi invidiază și va avea grijă să-i mintă ca ei să piardă bani.