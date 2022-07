5 idei de rochii de ocazii pentru vara anului 2022

Vara este cea mai aglomerată perioada a anului, atunci când facem referire la evenimente. Indiferent de petrecere, goana după rochii de ocazii începe, pentru că vrem să arătam impecabil. Rochiile, reprezentând una dintre cele mai feminine articole vestimentare, sunt nelipsite din garderoba de noastră și uneori, alegerea lor este o provocare.

În acest sens, v-am pregătit un mic ghid cu rochii de ocazii pentru vara anului 2022:

Rochii cu imprimeu

Atunci când discutăm despre monotonie în materie de fashion, rochiile cu imprimeu rămân în afara acestei categorii. Pentru o notă de romantism și eleganță, poți opta pentru o rochie de ocazie cu imprimeu floral. În vara 2022, voalul cu texturi florale rămâne în vogă. Pentru că indiferent de eveniment, este important să ne simțim confortabil în ceea ce purtăm, materialul vaporos ne oferă acest avantaj.

În același timp, dacă nu ești o fană a imprimeului floral, există diverse variante precum animal print sau imprimeurile geometrice.

Imprimeul floral poate fi ușor completat cu o pereche de tocuri, dar care să fie în culoarea predominantă a imprimeului. Pentru a nu da greș, bijuterii din aur roz merg de minune la o astfel de ținută.

Rochii cu paiete si franjuri

Dacă îți place să atragi toate privirile, o rochie cu paiete și franjuri este ideală pentru tine. Cu un croi deosebit, vei străluci. Paietele dau un aer de glam potrivite în orice moment. Dacă evenimentul are loc ziua, scoate ținuta în evidență cu ochelari de soare. Pentru un stil clasic, o rochie aurie sau argintie poate fi ușor stilizată cu accesorii metalice asortate. Alegerea pantofilor poate reprezenta o provocare pentru multe dintre noi, însă ce este important să reținem aici: nu alegem pantofi strălucitori pentru a completa ținuta. Tot timpul trebuie să optăm pentru pantofi din piele întoarsă, cu o textura interesantă, sau pentru pantofi din piele, într-o nuanță mată.

Rochii din satin

În tendințele din vara acestui an, atunci când discutăm de . Elegant, moale și mătăsos, satinul rămâne în vogă în colecțiile de vara. Materialul extrem de subțire se așează frumos pe corp, evidențiind trăsăturile armonioase ale corpului. Pentru un aspect distins, rochiile de satin pot fi purtate cu tocuri înalte, cu barete în jurul gleznei. Împreună cu un set de bijuterii elegante și un make up no efect (discret), poți obține look-ul mult visat.

Rochii cu inserții de broderie

Pentru că detaliile fac diferența, rochiile cu inserții de broderie își au locul bine meritat în noile colecții de vară 2022. Anul acesta sunt la mare căutare rochiile cu mâneci lungi, din voal, în combinație cu paiete și inserții de broderie. Pentru un look deosebit, încearcă să eviți bijuteriile masive, și alege bijuterii simple, fine. Ținuta poate fi completată cu o pereche de pantofi sau sandale nude, cu un toc puțin mai masiv.

Rochii din voal

În plin sezon călduros, modelele de rochii de ocazii din voal sunt o alegere inspirată. Materialul vaporos are un aspect plăcut, diafan, fiind totodată foarte confortabil. Când alegem o astfel de rochie, trebuie să ținem cont de croi, astfel încât rochia de ocazie să ne scoată în evidență formele armonioase. Pentru un astfel de rochie, este recomandat un pantof stiletto sau o pereche de sandale cu barete subțiri, care să nu creeze un contrast foarte mare. Bijuteriile simple, dar prețioase, pot face o astfel de ținută una de succes.

Rochiile de ocazii sunt o investiție, aducând un plus de valoare în garderoba ta. Alese cu atenție, rochiile pot face din simpla ta prezență la un eveniment o apariție de invidiat!