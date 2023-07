600 de blocuri fără apă caldă în București. Nicușor Dan: Mai bine facem lucrările acum decât la iarnă. Va fi mai bine iarna asta decât în cea precedentă / În cazul a 200 de blocuri, problema ține de blocajul administrativ de la Sectorul 1 (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat luni, pentru B1 TV, că 600 de blocuri din București nu vor avea apă caldă în perioada următoare deoarece se fac lucrări. Mai bine acum, decât la iarnă, a precizat acesta. Dan a mai susținut că în cazul a 200 de blocuri vorbim de o problemă nu financiară, ci administrativă între Primăria Sectorului 1, condusă de Clotilde Armand, și Consiliul Local al Sectorului 1.

Primarul general a mai afirmat că „iarna asta o să fie mai bine decât iarna trecută” și că bucureștenii nu vor mai avea absolut deloc probleme peste 10 ani.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Nicușor Dan, despre blocurile fără apă caldă

„ din 8.000, asta înseamnă 7%. Într-adevăr, dacă ai ghinionul să fii în cei 7% nu e foarte plăcut. Am pățit-o și eu azi-dimineață…

Din cele 600 sunt vreo 200 care sunt generate de acest conflict de la Sectorul 1 și de nefuncționarea CET Grivița. CET Grivița, care e gestiontă de Consiliul Local Sector 1 și de Primăria Sector 1, dă doar 3% din cantitatea de energie termică a Bucureștiul numai că, în situația în care conductele sunt așa de vechi, e important ca sursa de căldură să fie aproape.

Deci cele 15.000 de apartamente care sunt acoperite de CET Grivița, când funcționează CET Grivița nu au probleme, altfel noi trebuie să aducem apă de la capătul bulevardului Timișoara. E o oarecare distanță”, a spus primarul general, pentru B1 TV.

Acesta a mai susținut că a crescut constant numărul de kilometri reabilitați, de la o medie de 10-12 pe an la 28, iar anul acesta crede că vom sări de 50 de km. În plus, un rol are și centrala provizorie de la Titan.

Nicușor Dan, despre conflictul din Sectorul 1

Întrebat ce se întâmplă la Sectorul 1, acesta a răspuns: „Aici e un blocaj administrativ. Prima oară când vorbim de termoficare și nu vorbim de bani, ci e un blocaj administrativ. E o companie în subordinea Consiliului Local Sector 1 și nu poate să plătească pentru că n-are bani în buget, bugetul a fost blocat, primarul zice că nu-l pune că are un conflict cu Consiliul, Consiliul acuză primarul. E o discuție care eu sper să se termine cât mai curând că sunt 200 de blocuri pentru care asta e sursa principală pentru care au apă sub parametri”.

„În rest, dacă sunt niște avarii, în loc să le îngropăm și să ne mirăm la iarnă că le descoperim, să intervenim iarna și să lăsăm oamenii iarna fără căldură, mai bine ”, a mai spus Nicușor Dan.