70% dintre unitățile de cazare verificate până acum, în Rânca, fără aviz ISU. Purtător de cuvânt al ANAT: Păcat că aceste controale se fac mereu înainte de sezon sau când se întâmplă ceva groaznic. Ar fi bine ca tot timpul anului să existe (VIDEO)

Purtătorul de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Traian Bădulescu, a vorbit în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV

“Din păcate, poate mai mult de jumătate din București și jumătate din România nu are autorizația ISU. Ori este legislația prea dură, ori pur și simplu nu s-a obținut.

Aici este interpretabil. Eu cred că ar trebui să avem un an 2024 al revenirii, un an al educării, atunci când este cazul, și autoritățile chiar să se implice împreună cu proprietarii de structuri de cazare, să remedieze, să fie un an nu al dărâmării, ci un an al construirii, al refacerii.

Rânca e o stațiune foarte căutată, merg foarte mulți turiști și din zona Olteniei, Rânca, dar și din toată țara, firește. Poate ar fi bine și aceste controale să nu fie chiar înainte de deschiderea sezonului. Tocmai de aceea aș merge mai mult pe prevenire, să fie tot timpul anului, mai ales în extrasezon și să aibă timp să-și remedieze problemele și proprietarii structurilor de cazare”.

Traian Bădulescu, despre tragedia de la Ferma Dacilor

Traian Bădulescu a amintit și despre

“Acolo vorbeam și de o structură totală din lemn. În Rânca sunt și foarte multe case de vacanță, proprietate privată, sunt și multe pensiuni, vile mai mici.

Autorizații de construcție trebuie să aibă toate structurile de cazare, indiferent de numărul de camere, ca orice construcție, până la urmă și din alte domenii, nu neapărat din turism, dar ISU, din ce știu eu, legislația prevedea că certificarea ISU se dă la structurile de cazare cu mai mult de 8 camere, respectiv, care pot primi mai mult de 16 turiști. Majoritatea pensiunilor au până la 15 camere, altfel nu mai sunt considerate pensiuni. Media e undeva între 5 și 10 camere”.

Ce se va întâmpla după ce vor avea loc controalele?

Purtătorul de cuvânt al ANAT a fost întrebat ce se va întâmpla după ce vor avea loc toate aceste verificări la unitățile de cazare.

„Tocmai de aceea spuneam că aceste verificări și până la urmă cred că și autoritățile ar trebui să acorde consultanță, să fie tot timpul anului și mai ales în extrasezon astfel de vizite. Chiar propuneam la sfârșitul anului precedent ca 2024 să fie un an al prevenirii, un an al educării. Multe structuri de cazare, mai ales mari, fac, totuși, instructaj cu angajații, pentru că putem vorbi uneori de catastrofe, de incendii, viituri, inundații, cutremure și ar fi bine ca personalul să fie din ce în ce mai instruit și să se remedieze anumite probleme care pot apărea între timp.

Păcat că se întâmplă mereu înainte de sezon sau când se întâmplă ceva groaznic, ceva grav. Ar fi bine ca tot timpul anului să existe o cooperare, până la urmă, între autoritățile competente și proprietarii și managerii de structuri de cazare.

Sper în acest an la un parteneriat real între autorități și proprietarii de structuri de cazare pentru remedierea eventualelor deficiențe. Slavă Domnului, din fericire, nu am avut în ultimii 10 ani decât în afară de drama mare, care a fost cea mai mare dramă din turismul românesc pe partea de cazare, Ferma Dacilor, n-am avut decât câteva incendii, la câteva vile și pensiuni și cam atât, și nu a pățit nimeni nimic, din fericire.

Ca medie, nu putem spune că am avut multe astfel de incidente la structurile de cazare din România, dar, din păcate, s-a întâmplat ce s-a întâmplat la finele lunii decembrie și tocmai de aceea cred că trebuie acordată o atenție foarte mare structurilor de cazare din lemn”.

Vor fi mai puțini turiștii români care vor alege să meargă în astfel de locuri?

Traian Bădulescu a fost întrebat dacă vor fi mai puțini turiștii români care vor alege să meargă în astfel de locuri.

“Majoritatea turiștilor cam știu unde merg, eu sper să nu fie așa.

Corect, turiștii nu au de unde să știe. Ei constată confortul, în primul rând, calitatea serviciilor. Tocmai de aceea eu zic că avem nevoie de prevenire permanentă și ar fi bine de acum înainte, că altfel, Doamne ferește, bine, o spun ca supoziție, ce ne facem dacă suntem nevoiți să închidem, nu numai pe partea de turism, jumătate din țară? Nu cred că ar fi bine, mă refer și la faptul că știm bine că nici școli, nici instituții nu au autorizații ISU. Poate ar trebui aprofundată legislația, poate ar trebui și un pic schimbată și ar trebui o comunicare mult mai bună între instituțiile competente, autoritățile de stat și proprietarii de structuri de cazare, dacă ne referim strict la turism, dar, din păcate, nu avem numai în turism astfel de probleme”.