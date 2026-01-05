În ultimele 24 de ore, aproape 100 de persoane aflate în dificultate . Intervențiile au avut loc în urma unor situații de urgență. Informațiile au fost transmise luni de Dispeceratul Național Salvamont România.

Salvamontiștii le reamintesc turiștilor că prudența și responsabilitatea sunt esențiale pe munte.

Câte persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore

„O zi plina de interventii pentru salvamontiștii din întreaga țară. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 96 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor.”, a transmis pe Facebook .

Cele mai multe solicitări au vizat zonele montane intens frecventate. Cele mai multe apeluri au fost înregistrate de Salvamont Maramureș, cu 17 intervenții. Următoarele în clasament au fost Salvamont Lupeni, cu 12 apeluri, și Salvamont Neamț, cu 11 solicitări. Au urmat Salvamont Predeal, cu 9 solicitări, iar în Municipiul Brașov și Cluj s-au înregistrat câte 7 apeluri. De asemenea, echipele Salvamont au intervenit de 6 ori în Harghita și de câte 5 ori în Prahova, Sinaia și Voineasa.