Acasa » Eveniment » 97 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore: „O zi foarte grea pentru salvatorii montani”

Ana Beatrice
05 ian. 2026, 09:49
Sursă Foto: Facebook/ Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont
În ultimele 24 de ore, aproape 100 de persoane aflate în dificultate au fost salvate de pe munte. Intervențiile au avut loc în urma unor situații de urgență. Informațiile au fost transmise luni de Dispeceratul Național Salvamont România.

Salvamontiștii le reamintesc turiștilor că prudența și responsabilitatea sunt esențiale pe munte.

Câte persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore

„O zi plina de interventii pentru salvamontiștii din întreaga țară. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 96 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor.”, a transmis pe Facebook Salvamont România.
Cele mai multe solicitări au vizat zonele montane intens frecventate. Cele mai multe apeluri au fost înregistrate de Salvamont Maramureș, cu 17 intervenții. Următoarele în clasament au fost Salvamont Lupeni, cu 12 apeluri, și Salvamont Neamț, cu 11 solicitări. Au urmat Salvamont Predeal, cu 9 solicitări, iar în Municipiul Brașov și Cluj s-au înregistrat câte 7 apeluri. De asemenea, echipele Salvamont au intervenit de 6 ori în Harghita și de câte 5 ori în Prahova, Sinaia și Voineasa.

Salvamontiștii au intervenit de 3 ori în județul Hunedoara și în zona Vatra Dornei. Câte două solicitări de urgență au fost înregistrate pentru Salvamont Caraș-Severin – Muntele Mic și Salvamont Alba. Totodată, câte un apel a fost preluat de echipele Salvamont din Județul Brașov și Gorj.

În urma acestor intervenții, 97 de persoane au fost salvate de echipele Salvamont.

Ce s-a întâmplat în urma intervențiilor Salvamont

Dintre persoanele salvate, 34 au avut nevoie de transport la spital și au fost preluate de ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont. Restul au primit acordul să plece cu autoturismele aparținătorilor. Din păcate, două persoane au fost găsite decedate și au fost transportate pentru a fi predate Serviciului de Medicină Legală. Totodată, dispeceratul a primit 44 de apeluri prin care turiștii au solicitat informații și sfaturi despre traseele montane.

„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane”, se mai arată în postarea de pe Facebook.

