Un cuplu din Iași a ajuns în fața instanței, după ce o soția a înregistrat la judecătorie actele de divorț, la recomandarea unui chat cu inteligență artificială. Cei doi parteneri au trei copii împreună, iar acum au apelat la ajutorul unui specialist în terapie de cuplu, în încercarea de a-și salva relația.

Ce a făcut-o pe femeie să întrebe despre divorț o inteligență artificială

Înainte ca femeia din Iași să depună actele pentru divorț, aceasta a purtat conversații lungi cu un robot cu inteligență artificială despre probleme pe care ea și soțul ei le aveau în cuplu. În cele din urmă, a decis să asculte sfaturile robotului virtual și să pună capăt unei căsnicii de aproape 30 de ani.

„A apelat la inteligenţa artificială, să îi ceară părerea dacă e bine să divorţeze sau nu ca urmare a unor discuţii în familie. A primit răspunsul că da, e bine să divorţeze”, a declarat Doina Manolache, bărbatului.



Acum, după ce au apelat la terapia de cuplu, cei doi soți sunt extrem de aproape de momentul unei reconcilieri. O împăcare ar însemna nu doar că relația lor ar putea fi salvată, ci și că femeia ar renunța la acțiunea din instanță.

Ce recomandă un specialist în inteligență artificială persoanelor cu probleme în relații

Însă, femeia din Iași nu este singura care apelează la ajutorul inteligenței artificiale când vine vorba despre relații. Fenomenul este unul răspândit la scară largă, iar specialiștii, atât cei în terapie, cât și cei în inteligență artificială vin avertismente și recomandări.

„Prin modul în care îi va adresa întrebări, inteligența artificială nu va face altceva decât să oglindească şi să-i spună persoanei ceea ce vrea să audă”, a explicat Cristian Grigore, psiholog clinician, .

„Aş evita folosirea în chestiuni personale un psiholog are puterea de a judeca şi ascultă. Aceste AI-uri nu sunt nici pe departe cu ţelul ăsta”, a spus și Gabriel Marchian, expert în inteligenţa artificală.