A făcut 40.000 de operații, a publicat peste 60 de volume de specialitate, dar acum trăiește la limita sărăciei. Povestea neurochirurgului Leon Dănilă

Neurochirurgul Leon Dănăilă, care are acum 89 de ani, trăiește la limita sărăciei după ce și-a dedicat întreaga viață medicinei și a salvat mii de vieți. Acesta a fost inclus pe lista celor 500 de genii ale secolului XX, dar este nevoit să supraviețuiască acum în condiții dificile doar pentru că și-a închinat viața unei profesii nobile.

Celebrul neurochirurg trăiește la limita sărăciei

Neurochirurgul Leon Dănăilă a sacrificat totul pentru a-și urma pasiunea pentru medicină și a dedicat întreaga sa viață acestei profesii. La vârsta de 89 de ani, el nu mai are niciun bun material, deoarece a vândut casa sa pentru a-și finanța cercetările și a locuit singur de peste un deceniu într-un loc unde i s-a permis să rămână până la sfârșitul vieții sale. Acest lucru este trist și ne arată că, uneori, oamenii care au făcut o contribuție importantă la societate nu sunt recompensați adecvat pentru munca lor.

„Nu îmi trebuie avere, când te naşti sărac, sărac mori. Azi mă simt ca un boschetar, nu-ţi dă nimeni nicio atenţie, asta e realitatea. Am rămas sărac, am vândut totul şi acest apartament e vândut. N-am nicio avere, n-am nimic. Toate astea pentru oameni. Imi place să fac bine oamenilor pentru că vin dintr-un mediu inferior şi am văzut cât de greu este, viaţa e scumpă, o singură dată o trăieşti.

Nu vreau să fac avere, n-am făcut avere din suferinţa oamenilor. Apartamentul acesta e vândut, dar cu condiţia să pot sta aici până mor. Eu sunt mulţumit în situaţia în care mă aflu, e foarte greu cu singurătatea, că sunt singur de 12 ani, mai greu cu mâncarea.

Noroc că sunt magazinele astea, că mai găseşti fasole bătută, salată orientală, eu cu astea mă ţin. Nu mă pricep să fac mâncare, nici n-am timp. Mai bine scriu„, a mărturisit reputatul neurochirurg într-un interviu pentru Trimitas TV.

Peste 40 de mii de operații făcute, peste 60 de volume publicate

Reputatul neurochirurg Leon Dănăilă, care este membru al Academiei Române, profesor al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, cercetător cu 18 brevete de inventator și autor a 61 de cărți și tratate de neurochirurgie, trăiește astăzi la limita subzistenței, uitat de toată lumea, în casa pe care a vândut-o pentru a-și finanța munca de cercetare. Acest medic vorbește cu amărăciune despre momentele grele prin care trece.

„Am făcut peste 40 de mii de operații, am publicat 61 de cărți. Am iubit oamenii, tot ce am făcut, am făcut pentru oameni, pentru mine viața înseamnă oamenii. Am învățat că tot politicul se află pe primul loc, totuși noi suntem egali și contribuim la progresul României, care va fi continu.

Dacă cineva vrea să fie cunoscut după ce moare, trebuie să facă ceva care merită să fie scris, sau ceva care merită să fie citit. După cum a spus Dostoievski, cartea este cel mai solid monument, chiar dacă este făcut din hârtie’, a spus Leon Dănăilă la Gala Premiilor Capital, citat de