A fost semnat protocolul de colaborare pentru demararea proiectului de extindere a Magistralei 2 de metrou. Ce au anunțat reprezentanții Metrorex

Anunț pentru bucureșteni! Metrorex a făcut publică informația, conform căreia a fost semnat protocolul de colaborare pentru demararea proiectului de extindere a Magistralei 2 de metrou, pe tronsonul Pipera – Petricani.
Documentul a fost semnat de către Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, Directorul General METROREX, Mariana Miclăuș, și Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă.
Cuprins:
- Ce vizează proiectul
- Ce a transmis directorul general Metrorex
Ce vizează proiectul
Conform anunțului publicat de Metrorex, proiectul vizează prelungirea actualei magistrale Pipera spre est, cu aproximativ 1,6 kilometri de cale dublă, de-a lungul Bulevardului Dimitrie Pompeiu și Străzii Petricani, până la intersecția cu Bulevardul Pipera. Noua secțiune va include două stații de metrou, cu facilități moderne și interconectare cu transportul de suprafață.
Ce a transmis directorul general Metrorex
„Prin semnarea acestui protocol, facem un pas important în direcția concretizării unui proiect care va asigura extinderea Magistralei 2 de metrou. Zona de nord a Capitalei, în special cartierul Pipera, a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare accelerată, devenind un punct strategic pentru mediul de afaceri și un important centru de locuire. Această extindere este răspunsul nostru direct la nevoile reale ale comunității – de a beneficia de un transport public modern, sigur, eficient și sustenabil.
Continuăm astfel modernizarea rețelei de metrou, cu accent pe accesibilitate, confort și reducerea impactului asupra mediului, contribuind activ la creșterea calității vieții locuitorilor. Împreună avem responsabilitatea și determinarea de a livra un proiect corelat cu celelalte investiții din zonă, care să aducă beneficii concrete pe termen lung”, a transmis Mariana Miclăuș, director general METROREX.