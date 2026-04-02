A fugit de agitația campusului și s-a mutat în pădure. Povestea studentei care „a înghețat doi ani” într-o cabană izolată

Selen Osmanoglu
02 apr. 2026, 14:29
Image by Joe from Pixabay
Cuprins
  1. Viața în izolare, mai dură decât părea
  2. Drumuri prin zăpadă și furtuni care au blocat accesul
  3. „Este o experiență complet diferită”
  4. Natură spectaculoasă, dar imprevizibilă
  5. Concluzia după doi ani de izolare

O studentă din Pennsylvania a ales un stil de viață radical în timpul facultății: a renunțat la viața de campus și s-a mutat într-o cabană izolată din pădure. Ce părea inițial un refugiu perfect pentru studiu s-a transformat într-o experiență extremă, marcată de frig, singurătate și provocări zilnice.

Viața în izolare, mai dură decât părea

Tânăra, care semnează Jen pe blogul personal, a locuit timp de doi ani într-o cabană rustică moștenită de la bunici, situată la aproximativ o oră de campusul din University Park, scrie Click.

Deși și-a dorit liniște și concentrare, realitatea a fost mult mai dificilă. Cabana nu avea o izolație eficientă, iar iernile din Pennsylvania au devenit un adevărat test de rezistență. Temperaturile au coborât până la minus 15 grade Celsius, iar deplasarea zilnică spre stația de autobuz s-a transformat într-o provocare.

„Am înghețat timp de doi ani acolo”, a scris ea, descriind condițiile extreme în care a fost nevoită să trăiască.

Drumuri prin zăpadă și furtuni care au blocat accesul

Viața de zi cu zi a fost marcată de dificultăți constante. Într-o iarnă, o furtună puternică a blocat complet ieșirea din garaj pentru mai multe zile. Alteori, Jen a fost nevoită să meargă pe jos aproximativ 40 de minute până la transportul public, prin zăpadă care îi ajungea până la genunchi.

Fără confortul obișnuit al unei locuințe moderne, fiecare zi a însemnat adaptare și efort suplimentar pentru a face față condițiilor dure.

„Este o experiență complet diferită”

Inițial, izolarea părea un avantaj, mai ales pentru o persoană introvertită. Însă realitatea i-a schimbat complet perspectiva.

„Am fost mereu o persoană introvertită, dar să nu vezi pe nimeni zile la rând este o experiență complet diferită”, a mărturisit Jen pe blogul său, The Green Writing Desk.

Chiar dacă a păstrat legătura cu familia prin telefon, lipsa interacțiunii directe cu prietenii și colegii s-a resimțit puternic în timp.

Natură spectaculoasă, dar imprevizibilă

Deși cabana părea idilică, traiul în mijlocul naturii a venit și cu surprize mai puțin plăcute. Animale precum cerbi, vulpi, veverițe zburătoare sau șoareci au devenit o prezență constantă, transformând rutina zilnică într-o adevărată aventură.

În schimb, verile au oferit și momente de liniște și frumusețe. Jen a povestit cum s-a bucurat de plimbări cu canoea, trasee cu bicicleta și peisaje spectaculoase, exact imaginea pe care și-o imaginase inițial.

Concluzia după doi ani de izolare

La finalul experienței, studenta recunoaște că viața în cabană i-a oferit lecții importante, dar și limite clare.

„Nu voi mai locui niciodată într-o cabană din bușteni pentru atât de mult timp”, a concluzionat ea.

