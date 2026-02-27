Incident grav în România, a intrat peste o femeie în casă, ca să îi accepte o cerere pe Facebook. Un bărbat de 48 de ani a fost reținut în Dâmbovița după ce a pătruns în locuința unei femei, care locuia alături de fiica ei, și a amenințat-o să-i accepte cererea de prietenie pe Facebook. Victimele au obținut ordin de protecție și agresorul va fi monitorizat electronic.

Incident grav în România. Ce s-a întâmplat în comuna Nucet, Dâmbovița?

Incidentul a avut loc în comuna Nucet, județul Dâmbovița, unde un bărbat pătruns în locuința unei femei și pentru că i-a refuzat cererea de prietenie pe platforma Facebook.

Potrivit , cei doi ar fi avut, anterior, o relație de concubinaj.

A intrat peste o femeie în casă. Ce măsuri au luat autoritățile

„La data de 26 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Târgoviște, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au reținut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță, un bărbat, în vârstă de 48 de ani.

Acesta este cercetat într-un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de violare de domiciliu, șantaj și amenințare.

Cercetările au reliefat faptul că bărbatul, la data de 25 februarie a.c., în jurul orei 23:50, ar fi pătruns fără drept în locuința unei femei, de 41 de ani, din comuna Nucet, și ar fi constrâns-o prin amenințare cu suprimarea vieții să îi accepte cererea de prietenie pe o platformă de socializare, creându-i o stare de temere”, au precizat autoritățile.

Cum au fost protejate victimele

„În urma întocmirii formularelor de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea femeii de 41 de ani și a fiicei sale, de 17 ani, să fie pusă în pericol. Au fost emise două ordine de protecție provizorii cu valabilitate 120 de ore.

De asemenea, cu acordul victimelor, a fost dispusă monitorizarea electronică a bărbatului, prin montarea unui dispozitiv de supraveghere electronică. Pe parcursul zilei de astăzi, 27 februarie a.c., acesta va fi prezentat magistraților pentru dispunerea unei măsuri preventive”, au mai menționat autoritățile.

A intrat peste o femeie în casă. Ce pedeapsă riscă agresorul

Bărbatul este cercetat penal pentru violare de domiciliu, șantaj și amenințare, iar măsurile preventive includ atât ordin de protecție, cât și supraveghere electronică. Instanța va decide dacă acesta va fi reținut sau plasat sub alte măsuri preventive.