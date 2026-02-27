B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un bărbat a intrat cu forța în locuința unei femei ca să o oblige să-i accepte cererea de prietenie pe Facebook. În ce județ a avut loc incidentul grav

Un bărbat a intrat cu forța în locuința unei femei ca să o oblige să-i accepte cererea de prietenie pe Facebook. În ce județ a avut loc incidentul grav

Ana Maria
27 feb. 2026, 16:35
Un bărbat a intrat cu forța în locuința unei femei ca să o oblige să-i accepte cererea de prietenie pe Facebook. În ce județ a avut loc incidentul grav
Sursa foto: Freepik / @ijeab
Cuprins
  1. Incident grav în România. Ce s-a întâmplat în comuna Nucet, Dâmbovița?
  2. A intrat peste o femeie în casă. Ce măsuri au luat autoritățile
  3. Cum au fost protejate victimele
  4. A intrat peste o femeie în casă. Ce pedeapsă riscă agresorul

Incident grav în România, a intrat peste o femeie în casă, ca să îi accepte o cerere pe Facebook. Un bărbat de 48 de ani a fost reținut în Dâmbovița după ce a pătruns în locuința unei femei, care locuia alături de fiica ei, și a amenințat-o să-i accepte cererea de prietenie pe Facebook. Victimele au obținut ordin de protecție și agresorul va fi monitorizat electronic.

Incident grav în România. Ce s-a întâmplat în comuna Nucet, Dâmbovița?

Incidentul a avut loc în comuna Nucet, județul Dâmbovița, unde un bărbat pătruns în locuința unei femei și a amenințat-o cu moartea pentru că i-a refuzat cererea de prietenie pe platforma Facebook.

Potrivit Ziare.com, cei doi ar fi avut, anterior, o relație de concubinaj.

A intrat peste o femeie în casă. Ce măsuri au luat autoritățile

La data de 26 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Târgoviște, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au reținut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță, un bărbat, în vârstă de 48 de ani.

Acesta este cercetat într-un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de violare de domiciliu, șantaj și amenințare.

Cercetările au reliefat faptul că bărbatul, la data de 25 februarie a.c., în jurul orei 23:50, ar fi pătruns fără drept în locuința unei femei, de 41 de ani, din comuna Nucet, și ar fi constrâns-o prin amenințare cu suprimarea vieții să îi accepte cererea de prietenie pe o platformă de socializare, creându-i o stare de temere”, au precizat autoritățile.

Cum au fost protejate victimele

„În urma întocmirii formularelor de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea femeii de 41 de ani și a fiicei sale, de 17 ani, să fie pusă în pericol. Au fost emise două ordine de protecție provizorii cu valabilitate 120 de ore.

De asemenea, cu acordul victimelor, a fost dispusă monitorizarea electronică a bărbatului, prin montarea unui dispozitiv de supraveghere electronică. Pe parcursul zilei de astăzi, 27 februarie a.c., acesta va fi prezentat magistraților pentru dispunerea unei măsuri preventive”, au mai menționat autoritățile.

A intrat peste o femeie în casă. Ce pedeapsă riscă agresorul

Bărbatul este cercetat penal pentru violare de domiciliu, șantaj și amenințare, iar măsurile preventive includ atât ordin de protecție, cât și supraveghere electronică. Instanța va decide dacă acesta va fi reținut sau plasat sub alte măsuri preventive.

Tags:
Citește și...
Cum folosești lavete microfibră pentru rezultate vizibile imediat
Eveniment
Cum folosești lavete microfibră pentru rezultate vizibile imediat
Leroy Merlin te inspiră: idei pentru un cămin organizat și armonios
Eveniment
Leroy Merlin te inspiră: idei pentru un cămin organizat și armonios
Slatina: O elevă și-a bătut o colegă în toaleta liceului. Un coleg a sunat la 112. Agresoarea a mai fost implicată și în alte conflicte
Eveniment
Slatina: O elevă și-a bătut o colegă în toaleta liceului. Un coleg a sunat la 112. Agresoarea a mai fost implicată și în alte conflicte
Semne critice care arată că implantul tău dentar are nevoie de tratament avansat cu tehnologia GalvoSurge®
Eveniment
Semne critice care arată că implantul tău dentar are nevoie de tratament avansat cu tehnologia GalvoSurge®
Nicușor Dan reacționează după reluarea informației privind sesizarea Parchetului General de către AEP. Șeful statului aduce acuzații grave Autorității Electorale
Eveniment
Nicușor Dan reacționează după reluarea informației privind sesizarea Parchetului General de către AEP. Șeful statului aduce acuzații grave Autorității Electorale
Parcările din București spun adio numerarului. Cum schimbă digitalizarea modul în care șoferii plătesc
Eveniment
Parcările din București spun adio numerarului. Cum schimbă digitalizarea modul în care șoferii plătesc
Instanța a decis: Câți bani are de plătit Horațiu Potra, liderul mercenarilor
Eveniment
Instanța a decis: Câți bani are de plătit Horațiu Potra, liderul mercenarilor
Reacția solistului formației Trooper, după ce o deputată POT a făcut petiție să le anuleze concertul din cauză că e Post: „Nici CV-ul nu o recomandă” (VIDEO)
Eveniment
Reacția solistului formației Trooper, după ce o deputată POT a făcut petiție să le anuleze concertul din cauză că e Post: „Nici CV-ul nu o recomandă” (VIDEO)
Avertisment BNR privind clipuri deepfake cu Mugur Isărescu. Cum sunt atrași românii în investiții fictive
Eveniment
Avertisment BNR privind clipuri deepfake cu Mugur Isărescu. Cum sunt atrași românii în investiții fictive
CFR Călători pune în circulație un tren de pasageri nou. Rutele pe care vor circula
Eveniment
CFR Călători pune în circulație un tren de pasageri nou. Rutele pe care vor circula
Ultima oră
16:52 - Papa Leon le cere preoților să nu mai folosească inteligența artificială pentru a scrie predici: Creierul moare dacă nu e pus la treabă
16:31 - Cum folosești lavete microfibră pentru rezultate vizibile imediat
16:29 - Prima reacție a lui Dorian Popa după ce și-a aflat sentința: „Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu”
16:28 - Leroy Merlin te inspiră: idei pentru un cămin organizat și armonios
16:21 - Slatina: O elevă și-a bătut o colegă în toaleta liceului. Un coleg a sunat la 112. Agresoarea a mai fost implicată și în alte conflicte
16:01 - Semne critice care arată că implantul tău dentar are nevoie de tratament avansat cu tehnologia GalvoSurge®
16:00 - Nicușor Dan reacționează după reluarea informației privind sesizarea Parchetului General de către AEP. Șeful statului aduce acuzații grave Autorității Electorale
15:54 - Parcările din București spun adio numerarului. Cum schimbă digitalizarea modul în care șoferii plătesc
15:51 - Instanța a decis: Câți bani are de plătit Horațiu Potra, liderul mercenarilor
15:18 - Reacția solistului formației Trooper, după ce o deputată POT a făcut petiție să le anuleze concertul din cauză că e Post: „Nici CV-ul nu o recomandă” (VIDEO)