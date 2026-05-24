Acasa » Eveniment » A lăsat aurul și platina în urmă. Metalul extrem de rar care a devenit cel mai scump din lume

A lăsat aurul și platina în urmă. Metalul extrem de rar care a devenit cel mai scump din lume

Ana Beatrice
24 mai 2026, 17:26
Sursă Foto: magnific.com
Cuprins
  1. De ce este rodiul mai valoros decât aurul și platina
  2. Țările care controlează producția mondială de rodiu
  3. La ce este folosit cel mai scump metal din lume

Aurul și platina sunt considerate simboluri supreme ale luxului. Există însă un metal care le depășește cu mult ca valoare, iar acesta este rodiul. Fiind extrem de rar și foarte dificil de extras, prețul său a depășit 20.000 de euro pe uncie. Din acest motiv, rodiul este considerat cel mai scump metal din lume.

De ce este rodiul mai valoros decât aurul și platina

Rodiul are simbolul chimic Rh și numărul atomic 45. Face parte din exclusivista grupă a metalelor platinei, alături de paladiu, iridiu și platină. Are o culoare alb-argintie spectaculoasă, un luciu intens și o rezistență impresionantă la coroziune, motiv pentru care este extrem de prețuit în industrie și bijuterii, notează as.com.

Adevărata sa valoare vine însă din raritate. Spre deosebire de aur sau platină, rodiul nu este extras direct din mine, ci este obținut în cantități foarte mici în timpul rafinării altor metale, în special a platinei. Procesul este complicat, costisitor și necesită mult timp, motiv pentru care oferta la nivel mondial rămâne extrem de redusă.

Cererea pentru rodiu continuă să fie foarte mare la nivel mondial. Acest dezechilibru dintre cerere și oferta redusă a împins prețul metalului la peste 20.000 de euro pentru o singură uncie, adică aproximativ 30 de grame. Prin comparație, aurul și platina sunt mult mai accesibile, iar rodiul este considerat astăzi cel mai scump metal de pe planetă.

Țările care controlează producția mondială de rodiu

Producția mondială de rodiu este controlată aproape în totalitate de câteva țări. Africa de Sud și Rusia asigură împreună aproximativ 80% din cantitatea extrasă la nivel global, în timp ce Zimbabwe completează lista marilor producători. Canada și Statele Unite contribuie cu volume mult mai mici, obținute în special ca subprodus al exploatării nichelului.

Cele mai importante rezerve provin din trei complexe miniere uriașe. Complexul Bushveld din Africa de Sud este considerat cea mai importantă sursă de rodiu din lume și găzduiește giganți ai industriei precum Anglo American Platinum și Impala Platinum.

În Rusia, regiunea Norilsk este una dintre cele mai mari exploatări de nichel și metale din grupa platinei din lume. În Zimbabwe, zona Great Dyke ascunde unele dintre cele mai bogate zăcăminte de platină, paladiu și rodiu de pe planetă.

La ce este folosit cel mai scump metal din lume

Cea mai mare parte a producției mondiale de rodiu ajunge în industria auto, acolo unde metalul are un rol esențial în fabricarea catalizatoarelor. Aceste dispozitive reduc emisiile poluante eliminate de mașini și transformă gazele toxice în substanțe mai puțin nocive pentru mediu. Tocmai de aceea, cererea pentru rodiu a crescut enorm în ultimii ani.

Metalul este extrem de apreciat și în industria bijuteriilor. Este folosit ca strat protector pentru aurul alb și argint, oferindu-le un aspect mai strălucitor și o rezistență mai mare la zgârieturi și uzură. În plus, rodiul este utilizat și în electronică, dar și în industria chimică.
Metalul este apreciat pentru conductivitatea ridicată și capacitatea de a rezista la temperaturi extreme fără să se degradeze.

