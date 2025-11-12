B1 Inregistrari!
A murit Horia Moculescu. Artistul avea 88 de ani

A murit Horia Moculescu. Artistul avea 88 de ani

Adrian A
12 nov. 2025, 11:44
A murit Horia Moculescu. Artistul avea 88 de ani
Foto: Facebook/Horia Moculescu
Cuprins
  1. Artistul a fost internat acum o lună
  2. Cine este Horia Moculescu

Horia Moculescu a decedat în această dimineață. Potrivit medicilor de la Institutul Matei Balș, artistul a murit la ora 04.30. Celebrul compozitor s-a stins din viață după ce fusese internat în stare gravă la spital, fiind ținut în viață doar de aparate în ultimele zile.

Artistul a fost internat acum o lună

Acum o săptămână, Horia Moculescu a fost internat în Secţia ATI a Institutului ”Matei Balş”, starea acestuia fiind una gravă. De altfel, starea de sănătate a compozitorului în vârstă de 88 de ani era fragilă de mai mult timp, fiind afectate mai multe organe.

În vara acestui an, el chiar a apărut într-un scaun cu rotile, vizibil slăbit. Ulterior, el declara că acela nu este un scaun cu rotile, ci unul de birou, care are roţi, dar recunoştea că urmează de mai mulţi ani un tratament şi că starea sa de sănătate nu era una bună.

Cine este Horia Moculescu

Cunoscutul compozitor s-a născut pe 18 martie 1937, la Râmnicu-Vâlcea. Mama, Nidia Copetti, este italiană, iar tatăl Nicolae Moculescu a fost ofițer în armata română interbelică. A rămas orfan de mamă în anul 1948. Având un talent muzical precoce, a învățat singur să cânte la acordeon, la vârsta de șase ani.

Horia Moculescu A urmat cursurile la Liceul de Băieți din Turda (Colegiul Național Mihai Viteazul), pe care le-a încheiat în 1954. S-a remarcat, încă din școalră, prin virtuozitatea cu care interpreta piese de muzică ușoară. Din cauza „origini sociale nesănătoase”, comuniștii nu i-au permis să urmeze Conservatorul din București. S-a înscris la Facultatea de Mine din Petroșani, unde s-a evidențiat datorită talentului de interpret muzical.

După încheirea studiilor s-a dedicat muzicii. A cântat în mai multe localuri, ca pianist. Totodată, a început să compună melodii de muzică ușoară. Piesa lui de debut a fost „De-ai fi tu salcie la mal”.

A fost membru al Uniunii Compozitorilor și a compus aproximativ 500 melodii cu care a luat peste 200 premii. A fost, între altele, realizatorul emisiunii de televiziune „Atenție, se cântă!”. Totodată, a publicat cartea „Doar atât mi-am amintit”, în 2011, la Editura KULLUSYS.

