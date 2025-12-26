B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » A murit Radu F Alexandru. Cunoscutul dramaturg avea 82 de ani

A murit Radu F Alexandru. Cunoscutul dramaturg avea 82 de ani

Adrian Teampău
26 dec. 2025, 14:28
A murit Radu F Alexandru. Cunoscutul dramaturg avea 82 de ani
Radu F. Alexandru Sursa foto: Wikipedia
Cuprins
  1. Radu F Alexandru a murit
  2. Mesaj de condoleanțe la pentru regretatul dramaturg
  3. Radu F Alexandru elogiat de președintele Uniunii Scriitorilor

Dramaturgul Radu F Alexandru a murit în dimineața zilei de 26 decembrie 2025, la vârsta de 82 de ani. Acesta era cunoscut ca având probleme grave de sănătate.

Radu F Alexandru a murit

Cunoscutul dramatug și politician a murit vineri la vârsta de 82 de ani, după cum au anunțat reprezentanții Teatrului Naţional „I. L. Caragiale”, într-un mesaj de condoleanțe. Anunțul a fost făcut într-o postare pe Facebook, în care a fost evocată personalitatea lui Radu F Alexandru.

„În dimineaţa zilei de 26 decembrie 2025 s-a stins din viaţă, după o lungă suferinţă, scriitorul Radu F Alexandru. Lasă în urmă o prodigioasă creaţie dramaturgică şi cinematografică, fiind unul dintre cei mai jucaţi autori dramatici, pe scenele unor teatre din Bucureşti şi din ţară. A fost senator în trei legislaturi ale Parlamentului României, desfăşurând o activitate politică de o rară probitate morală”, se arată în mesajul postat.

Potrivit sursei citate, regretatul dramaturg și politician a avut o amplă activitate publicistică, dar și ca realizator de radio și televiziune. Piesele sale au fost jucate pe scene din toată țara, în montajul unor regizori cunoscuți.

„A avut o remarcabilă activitate publicistică ca realizator de emisiuni de radio şi televiziune. După premiera din 2016 a comediei satirice «Luminiţa de la capătul tunelului», revine pe scena Naţionalului cu excepţionala piesă «GERTRUDE», eveniment despre care s-a afirmat: «…montarea de la Teatrul Naţional din Bucureşti a regizorului de clasă şi de recunoaştere mondială Silviu Purcărete după textul celui mai mare dramaturg român contemporan al teatrului de idei, Radu F. Alexandru – e regina stagiunii româneşti 2023-2024”, se mai arată în postare.

Mesaj de condoleanțe la pentru regretatul dramaturg

Postarea oficialilor Teatrului Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti, dedicată memoriei scriitorului Radu F. Alexandru se încheie cu mesaj de condoleanțe pentru familie.

„Prin dispariţia lui Radu F Alexandru cultura română pierde una din personalităţile sale de excepţie. Condoleanţe familiei îndurerate! Dumnezeu să îl odihnească! Zihrono Le Braha (Binecuvântată fie-i amintirea!)”, se arată în postarea de pe pagina de Facebook.

Înmormântarea va avea loc luni, 29 decembrie, la ora 12:00, la Cimitirul evreiesc din Şoseaua Giurgiului nr.2.

Radu F Alexandru elogiat de președintele Uniunii Scriitorilor

Preşedintele Uniunii Scriitorilor, Varujan Vosganian, deplânge dispariţia scriitorului Radu F Alexandru. Acesta a postat tot un mesaj pe Facebook, în care a amintit despre personalitatea dramaturgului.

„Între gândurile voastre dedicate, de Sfintele Sărbători, iubirii şi luminii, îndreptaţi un gând şi către distinsul nostru prieten Radu F. Alexandru, al cărui suflet a ales astăzi să se ridice la ceruri”, a scris Varujan Vosganian.

