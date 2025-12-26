Dramaturgul Radu F Alexandru a murit în dimineața zilei de 26 decembrie 2025, la vârsta de 82 de ani. Acesta era cunoscut ca având .

Radu F Alexandru a murit

Cunoscutul dramatug și politician a murit vineri la vârsta de 82 de ani, după cum au anunțat reprezentanții Teatrului Naţional „I. L. Caragiale”, într-un . Anunțul a fost făcut într-o postare pe Facebook, în care a fost evocată personalitatea lui Radu F Alexandru.

„În dimineaţa zilei de 26 decembrie 2025 s-a stins din viaţă, după o lungă suferinţă, scriitorul Radu F Alexandru. Lasă în urmă o prodigioasă creaţie dramaturgică şi cinematografică, fiind unul dintre cei mai jucaţi autori dramatici, pe scenele unor teatre din Bucureşti şi din ţară. A fost senator în trei legislaturi ale Parlamentului României, desfăşurând o activitate politică de o rară probitate morală”, se arată în mesajul postat.

Potrivit sursei citate, regretatul dramaturg și politician a avut o amplă activitate publicistică, dar și ca realizator de radio și televiziune. Piesele sale au fost jucate pe scene din toată țara, în montajul unor .

„A avut o remarcabilă activitate publicistică ca realizator de emisiuni de radio şi televiziune. După premiera din 2016 a comediei satirice «Luminiţa de la capătul tunelului», revine pe scena Naţionalului cu excepţionala piesă «GERTRUDE», eveniment despre care s-a afirmat: «…montarea de la Teatrul Naţional din Bucureşti a regizorului de clasă şi de recunoaştere mondială Silviu Purcărete după textul celui mai mare dramaturg român contemporan al teatrului de idei, Radu F. Alexandru – e regina stagiunii româneşti 2023-2024”, se mai arată în postare.

Mesaj de condoleanțe la pentru regretatul dramaturg

Postarea oficialilor , dedicată memoriei scriitorului Radu F. Alexandru se încheie cu mesaj de condoleanțe pentru familie.

„Prin dispariţia lui Radu F Alexandru cultura română pierde una din personalităţile sale de excepţie. Condoleanţe familiei îndurerate! Dumnezeu să îl odihnească! Zihrono Le Braha (Binecuvântată fie-i amintirea!)”, se arată în postarea de pe pagina de Facebook.

Înmormântarea va avea loc luni, 29 decembrie, la ora 12:00, la Cimitirul evreiesc din Şoseaua Giurgiului nr.2.

Radu F Alexandru elogiat de președintele Uniunii Scriitorilor

Preşedintele Uniunii Scriitorilor, Varujan Vosganian, deplânge dispariţia scriitorului Radu F Alexandru. Acesta a postat tot un mesaj pe Facebook, în care a amintit despre personalitatea dramaturgului.

„Între gândurile voastre dedicate, de Sfintele Sărbători, iubirii şi luminii, îndreptaţi un gând şi către distinsul nostru prieten Radu F. Alexandru, al cărui suflet a ales astăzi să se ridice la ceruri”, a scris Varujan Vosganian.