A murit scriitorul conspiraționist Erich von Däniken. Teoriile sale despre influența extratereștrilor asupra umanității sunt încă populare

Adrian Teampău
11 ian. 2026, 16:37
A murit scriitorul conspiraționist Erich von Däniken. Teoriile sale despre influența extratereștrilor asupra umanității sunt încă populare
Erich von Däniken Sursa foto: X
Cuprins
  1. A murit Erich von Däniken
  2. Un teoretician al conspirațiilor

A murit un cunoscut scriitor conspiraționist care a devenit foarte popular, într-o anumită perioadă, prin cărțile sale. Teoriile sale fanteziste explică dezvoltarea umanității pe influența extratereștrilor.

A murit Erich von Däniken

Erich von Däniken, scriitor elvețian care a popularizat tema influenței extratereștrilor asupra dezvoltării umanității, a murit la vârsta de 90 de ani. Anunțul a fost făcut de biroul său de presă, duminică, informația fiind confirmată și de familia sa, conform dpa. Moartea a survenit sâmbătă, după o scurtă spitalizare, la Unterseen, în apropiere de capitala elveţiană Berna.

Erich von Däniken a fost autodidact. A lucrat ca bucătar, chelner, barman şi hotelier. Lipsa pregătirii științifice nu l-a împiedicat să susțină teorii dintre cele mai spectaculoase. El a scris zeci de cărți, care au devenit bestselleruri, despre ceea ce considera că ar fi urme ale intervenției extratereştrilor pe Pământ. Între altele, fără nici o bază științifică, a susținut că piramidele din Egipt au fost construite cu ajutorul extratereştrilor.

Toate teoriile sale au fost respinse oamenii de știință și de academicieni, care îi cataloghează lucrările ca pseudoistorie, pseudoarheologie și pseudoștiință. Acest lucru nu l-a împiedicat să continue și să persevereze.

Odată cu apariția platformelor de socializare, și-a răspândit teoriile pe un canal YouTube. Ea a ținut numeroase prelegeri în care a vorbit despre vizitatori din spaţiu, care ar fi ajuns pe Pământ încă din antichitate. Aceștia erau considerați zei, de către oameni. Mai mult, în teoriile sale a avansat ideea că extratereştrii au aceleași organe sexuale ca și oamenii. Iar acest lucru ar fi permis împerechierea între cele două specii.

Un teoretician al conspirațiilor

Scriitorul care a murit la vârsta de 90 de ani a devenit pasionat de astronomie și OZN-uri, încă din liceu. A scris prima carte pe acest subiect „Carele zeilor? Mistere nerezolvate ale trecutului”, în 1968, când era directorul unui hotel din Davos. Lucrarea a devenit un bestseller în Statele Unite, Germania și, apoi, în alte 38 de țări.

El interpreta misterele din istoria umanității drept dovezi ale vizitelor extraterestre. A lansat ipoteza intervenției extraterestre în viața pământeană, începând cu perioada preistorică. De exemplu, din perspectiva sa, relatarea biblică a profetului Ezechiel despre apariţia lui Dumnezeu pe Muntele Sinai nu era altceva decât aterizarea unei nave spaţiale.

A scris 36 cărți care au fost traduse în numeroase limbi și s-au vândut mai mult de 60 de milioane de exemplare, iar documentare și aparițiile TV au fost vizionate în întreaga lume. Teoriile sale se bazează pe descoperiri arheologice sau pe monumente istorice, din epocile de început ale istoriei omenirii.

În această categorie a enumerat Pilonul de fier de la Delhi, lentile extrem de fin șlefuite, piramidele din Egipt, dar și harta amiralului turc Piri Reis. Despre acestea spune că sunt extrem de avansate tehnologic pentru a fi create în epoca din care provin. Toate acestea ar fi fost oferite pământenilor, de către extratereștrii binevoitori.

