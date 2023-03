A murit una dintre cele mai mari soprane din istoria României. Virginia Zeani a avut o carieră internaţională de 30 de ani și a primit peste 50 de distincții (VIDEO)

Virginia Zeani, una dintre cele mai mari soprane din istoria României, a murit la vârsta de 97 de ani. Ea a avut o carieră internaţională de peste 30 de ani, perioadă în care a cântat alături de mari tenori ai lumii, precum Luciano Pavarotti sau Placido Domingo.

Cine a fost Virginia Zeani

Virginia Zeani s-a născut la Solovăstru, pe 21 octombrie 1925, iar în anii ’50, ’60 şi ’70 a fost una dintre cele mai prestigioase soprane lirice ale lumii, informează

În cariera sa internaţională de peste 30 de ani, a interpretat peste 60 de roluri diferite şi a cântat alături de marii tenori precum Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Beniamino Gigli sau Ferruccio Tagliavini.

Timp de 25 de ani, Zeani a fost „prima donna assoluta” a Teatrului de Operă din Roma.

Virginia Zeani deţine peste 50 de premii şi distincţii naţionale şi internaţionale și e doctor honoris causa al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti şi al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

În 2011, aceasta a primit de la regele Mihai I Decoraţia Regală „Nihil Sine Deo”.

Pe 21 octombrie 2022, Zeani a fost inclusă în OPERA America Hall of Fame.

Angela Gheorghiu, mesaj la moartea Virginiei Zeani

Printre cei care au transmis condoleanțe se numără și soprana Angela Gheorghiu: „Lumea a pierdut astăzi una dintre cele mai glorioase artiste, un suflet frumos, o femeie divină și una dintre cele mai apropiate prietene, Virginia Zeani, „Mami Virginia” mea cum îi spuneam mereu. Virginia Zeani a fost una dintre cele mai sărbătorite soprane ale generației sale, o adevărată legendă, născută în România Un model de omenie, onestitate si demnitate, cu umor si candoare ca nimeni altul, un exemplu pentru generatiile viitoare. Sincere condoleanțe fiului ei, Alessandro Rossi-Lemeni și familiei sale! Dumnezeu să te odihnească în pace mami Virginia te voi purta mereu în suflet”.

„Am avut onoarea si bucuria sa o cunosc, sa lucram impreuna si sa o aud din cand in cand la telefon! M-a onorat atunci cand m-a inclus in cartea domniei sale „Virginia Zeani – Amintirile mele din vremurile de aur ale operei”. Dumnezeu sa ii odihneasca sufletul in pace si lumina vesnica!”, a transmis și Bogdan Mihai Ionuţ.