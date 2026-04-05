Un caz neobișnuit a intrat în atenția autorităților din județul Botoșani, după ce un bărbat ar fi reușit să fraudeze sistemul de SGR. Acesta este acuzat că a tipărit etichete false și a obținut ilegal bonuri valorice de la aparatele automate.

Cum a funcționat schema

Un bărbat în vârstă de 43 de ani, din municipiul Botoșani, a fost reținut de polițiști, fiind suspectat de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată, scrie Click.

Potrivit anchetatorilor, totul ar fi început pe 30 martie 2026, când acesta ar fi tipărit etichete cu coduri de bare ce aparțineau unor produse incluse în Sistemul de Garanție-Returnare (SGR). Ulterior, le-ar fi aplicat pe recipiente care nu făceau parte din acest sistem.

După aceea, bărbatul ar fi introdus ambalajele în aparatele de reciclare amplasate în două supermarketuri din Botoșani, reușind astfel să păcălească sistemul automatizat și să obțină bonuri valorice.

Ce spun autoritățile

Polițiștii au intervenit rapid după descoperirea cazului, iar pe 3 aprilie 2026 au dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore.

„La data de 03 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au emis ordonanță de reținere pe numele unui bărbat, de 43 de ani, din municipiul Botoșani, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată”, a transmis IPJ Botoșani.

Descoperiri importante la percheziții

În urma anchetei, oamenii legii au efectuat o percheziție domiciliară pe 2 aprilie 2026, la locuința bărbatului.

Acolo, au fost găsite mai multe probe relevante pentru caz, inclusiv aproximativ 3.000 de etichete tip cod de bare, dar și o etichetă SGR, ambalaj cu garanție.

Descoperirile au întărit suspiciunile anchetatorilor, care au decis reținerea bărbatului și continuarea cercetărilor pentru a stabili întreaga amploare a fraudei.

Ancheta este în desfășurare

Autoritățile continuă cercetările pentru a afla dacă bărbatul a acționat singur sau dacă există și alte persoane implicate în această schemă.

De asemenea, urmează să fie stabilit prejudiciul exact și perioada în care ar fi fost comise faptele.