A plătit 3 euro pe un tablou uitat într-un coș. Ce a descoperit acasă a lăsat-o fără cuvinte

Selen Osmanoglu
29 ian. 2026, 13:44
Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Despre ce este vorba
  2. Detaliul care a convins-o să scoată banii din buzunar
  3. Inscripția care a schimbat totul
  4. Confirmarea experților și licitația
  5. Ce vor face cu banii obținuți

O simplă oprire într-un magazin caritabil s-a transformat într-o poveste incredibilă, care a făcut rapid înconjurul lumii. O femeie din Statele Unite a plătit doar 3 euro pe un tablou aparent banal, fără să știe că obiectul decorativ ascundea o valoare de mii de dolari.

Despre ce este vorba

Marisa Alcorn, o tânără de 27 de ani din Ohio, se afla într-un magazin Emmaüs împreună cu logodnicul ei, Aaron Headlee, când a observat un tablou așezat neglijent într-un coș de cumpărături, scrie Click.

Pânza părea uitată printre alte obiecte vechi, însă un detaliu i-a atras imediat atenția.

Detaliul care a convins-o să scoată banii din buzunar

Cu toate că pictura nu părea deosebită la prima vedere, rama aurie i s-a părut interesantă. Fără să stea prea mult pe gânduri, Marisa a decis să cumpere tabloul pentru doar 3 euro, convinsă că va fi un simplu element decorativ pentru locuința lor.

Fotografă de profesie, tânăra nu bănuia că se află în fața unei opere de artă valoroase. Totul s-a schimbat însă în momentul în care cei doi au ajuns acasă și au analizat mai atent tabloul.

Inscripția care a schimbat totul

În partea de jos a pânzei, Marisa și logodnicul ei au observat o mică placă metalică, discretă, pe care era gravat numele artistului Johann Berthelsen. Inițial, Marisa a crezut că este vorba despre un pictor local puțin cunoscut, însă curiozitatea a determinat-o să înceapă rapid cercetările online.

Rezultatele au fost surprinzătoare. Johann Berthelsen era un artist cunoscut, iar lucrările sale se vindeau, în unele cazuri, cu sume ce depășeau 30.000 de dolari. Realizând potențiala valoare a tabloului, tânăra a decis să ceară opinia specialiștilor.

Confirmarea experților și licitația

Marisa a postat fotografii ale picturii pe forumuri dedicate artei și a contactat mai mulți experți, care i-au confirmat autenticitatea operei. Aceștia i-au spus că tabloul nu ar fi trebuit, în mod normal, să ajungă într-un magazin caritabil.

Ulterior, Marisa a luat legătura cu Galeria de Artă Caza Sikes din Cincinnati, care s-a oferit să scoată lucrarea la licitație. Estimată inițial între 1.890 și 3.024 de dolari, pictura s-a vândut în cele din urmă cu 2.267 de dolari.

Ce vor face cu banii obținuți

Descoperirea a venit într-un moment ideal pentru cuplu, care plănuiește să se căsătorească în acest an. Suma obținută din vânzarea tabloului va contribui la organizarea nunții, transformând o achiziție aparent banală într-un ajutor financiar neașteptat.

