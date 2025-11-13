B1 Inregistrari!
Abandonul școlar atinge cote alarmante în România. Cât de mare este diferența față de media europeană

Abandonul școlar atinge cote alarmante în România. Cât de mare este diferența față de media europeană

Iulia Petcu
13 nov. 2025, 20:11
Abandonul școlar atinge cote alarmante în România. Cât de mare este diferența față de media europeană
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Cât de gravă este situația abandonului școlar în România
  2. Cum a evoluat abandonul școlar în ultimul deceniu
  3. Ce legătură există între sărăcie și abandonul școlar
  4. Cine este responsabil pentru analfabetismul funcțional
  5. Cum au reacționat profesorii la declarațiile ministrului

Abandonul școlar continuă să fie una dintre cele mai grave probleme ale educației românești. Mii de elevi renunță anual la studii, iar în unele regiuni fenomenul a atins cote alarmante. Disparitățile între zone și lipsa măsurilor eficiente amplifică o criză care afectează viitorul întregii generații.

Cât de gravă este situația abandonului școlar în România

România se confruntă cu una dintre cele mai ridicate rate de abandon școlar din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat analizate de Monitorul Social. În unele județe, procentul elevilor care renunță la școală depășește chiar și de trei ori media europeană.

Fenomenul este definit prin încetarea frecventării învățământului obligatoriu, cauzată de absențe nemotivate ce duc la imposibilitatea finalizării a doi ani școlari consecutivi. În fiecare an, zeci de mii de elevi dispar din sistemul educațional înainte de Bacalaureat.

Regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia și Centru sunt cele mai afectate. În Sud-Est, care include județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea, rata părăsirii timpurii a educației ajunge la 26%. Este aproape triplu față de media Uniunii Europene. Situația este îngrijorătoare și în Centru, unde se înregistrează 21%, și în Sud-Muntenia, cu 19%.

Cum a evoluat abandonul școlar în ultimul deceniu

Rata a rămas aproape neschimbată în ultimii ani. În 2013, 17% dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani părăsiseră sistemul educațional, iar în 2024 procentul a scăzut abia la 16,8%. În același timp, media europeană s-a redus de la 11% la 9,4%.

Țări care aveau probleme similare, precum Spania, au reușit să progreseze. Aceasta a scăzut rata de la 20% la 13% între 2015 și 2024. Doar regiunea Nord-Est a României a reușit o îmbunătățire moderată, de la 25% la 16% în aceeași perioadă.

Ce legătură există între sărăcie și abandonul școlar

Raportul Monitorului Social arată o legătură directă între părăsirea timpurie a școlii și sărăcia în rândul populației active. Aproximativ 10,9% dintre românii care muncesc câștigă sub pragul lunar de sărăcie, în timp ce media europeană este de 8,5%.

„Părăsirea timpurie a educaţiei conduce deseori la neintegrarea pe piaţa muncii, ceea ce înseamnă că tinerii care nu au fost susţinuţi să îşi finalizeze studiile riscă să rămână afectaţi de sărăcie de-a lungul vieţii”, arată raportul.

Conform sondajului EU-LFS, doar jumătate dintre românii între 18 și 24 de ani care au abandonat educația sunt activi pe piața muncii. Ceilalți nu lucrează și nici nu caută un loc de muncă. „Persistenţa ratelor ridicate de abandon şcolar, în pofida numeroaselor dezbateri şi iniţiative publice, reflectă eficienţa limitată a intervenţiilor statului în acest domeniu”, subliniază Monitorul Social.

Cine este responsabil pentru analfabetismul funcțional

Ministrul Educației, Daniel David, a provocat controverse după ce a declarat că profesorii sunt principalii responsabili pentru analfabetismul funcțional. „Nu vă supărați, nu vreau să spun 100%, dar cea mai mare parte. Până la urmă, copiii vin cu un nivel de inteligență și un nivel de creativitate normale, ca să spun așa. Este treaba profesorilor ca, pornind pe o normalitate, copiilor să le transferi acele competențe”, a spus Daniel David într-un podcast realizat de Salvați Copiii.

Afirmațiile au stârnit reacții dure în rândul profesorilor. Mulți s-au simțit jigniți și l-au acuzat pe ministru că ignoră problemele reale ale sistemului.

Cum au reacționat profesorii la declarațiile ministrului

Sindicatul Învățământ Preuniversitar Argeșean (SIPA) Muntenia a catalogat declarațiile drept „calomnioase, injuste și ofensatoare”. „O asemenea afirmație este nefondată, injustă și profund ofensatoare la adresa sutelor de mii de profesori care, în ciuda unui sistem subfinanțat cronic de peste 35 de ani, continuă să își desfășoare activitatea cu profesionalism, devotament și sacrificii personale”, a transmis SIPA, citat de Edupedu.ro.

Sindicatul a cerut ministrului retragerea afirmațiilor și scuze publice adresate profesorilor. Organizația a subliniat devotamentul cadrelor didactice, care, în ciuda lipsurilor din educație, își fac meseria cu dedicare.

