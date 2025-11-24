B1 Inregistrari!
Imagini impresionante. Cum arată noul sediu al Academiei Naționale de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj. Construcții Erbașu: „Un proiect unic în România” (VIDEO)

Traian Avarvarei
24 nov. 2025, 16:13
Imagini impresionante. Cum arată noul sediu al Academiei Naționale de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj. Construcții Erbașu: „Un proiect unic în România” (VIDEO)
Academia Națională de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Sursa foto: Captură video - Constructii Erbasu / YouTube

Academia Națională de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca are un nou sediu. Proiectul a fost construit pe o suprafață de peste 27.000 mp și include săli de curs, spații de repetiție, un cămin modern pentru studenți, bibliotecă și cea mai mare sală de concerte ridicată în România după 1989, a transmis compania Construcții Erbașu, implicată în această investiție.

Academia de Muzică din Cluj-Napoca, un proiect unic în România

„🎶𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐚 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐮𝐳𝐢𝐜𝐚 „𝐆𝐡𝐞𝐨𝐫𝐠𝐡𝐞 𝐃𝐢𝐦𝐚” din 𝐂𝐥𝐮𝐣-𝐍𝐚𝐩𝐨𝐜𝐚 aduce în prim-plan o arhitectură modernă într-un proiect unic în România, finalizat la cele mai înalte standarde.

Colegii noștri prezintă în clipul atașat modul în care proiectul a fost dus la bun sfârșit, subliniind rigoarea, responsabilitatea și atenția la detalii care l-au caracterizat. Un proces complex, în care soluțiile tehnice și acustica au cerut precizie și au condus la un rezultat final de excepție.

🎥 Vezi întreg clipul aici:

Proiectul construit pe o suprafață de peste 27.000 mp, reunește săli de curs, spații de repetiție, un cămin modern pentru studenți, bibliotecă și Sala Héritage, cea mai mare sală de concerte ridicată în România după 1989, cu 1.031 de locuri și acustică la standarde internaționale.

Pentru echipa noastră, această realizare a însemnat mai mult decât o lucrare de construcții și a reprezentat responsabilitatea de a crea locul în care viitorii artiști își vor desăvârși talentul.

Proiectul a fost finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții, iar dirigenția de șantier a fost asigurată de Baseli Drum Consult.

Proiectarea de rezistență a fost realizată de Selfconsulting, proiectarea de arhitectură de FM Design, iar proiectarea de instalații de Global Proiect.

💚 Mulțumim tuturor celor care au fost parte a acestui proiect!
Construim pentru viitor.
În România!”, a transmis compania Construcții Erbașu, pe Facebook.

