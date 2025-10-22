Accesul la justiție pentru victimele violenței domestice va fi ușurat datorită unui proiect legislativ care a trecut, deja, de . Inițiativa propune scutirea de taxe judiciare în pentru această categorie de persoane.

Cum este facilitat accesul la justiție pentru victimele violenţei domestice?

Proiectul de lege propune completarea legislației existente în domeniul juridic. Noile reglementări, care au trecut de Senat, stabilesc eliminarea taxelor judiciare de timbru la cererile de divorţ şi partaj. Astfel, este facilitat accesul la justiție pentru victimele victimele violenței în familie.

Concret este modificată OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, prin introducerea unei scutiri pentru victimele infracţiunii de violenţă în familie. Prin eliminarea acestor costuri, vor fi protejate drepturile fundamentale ale victimelor. De asemenea, acestea vor beneficia de un sprijin financiar pentru o viață autonomă.

Măsura reprezintă un demers concret de sprijin pentru persoanele care au fost victime ale abuzurilor domestice, vulnerabile social și economic. Actul normativ a fost inițiat de Alina Gorghiu, potrivit căreia, „dependenţa materială faţă de agresor le împiedica să facă pasul spre libertate”. Prin scutirea de taxe, se dorește eliminarea uneia dintre barierele financiare care îngreunau accesul victimelor la instanţă.

„Victimele violenţei domestice nu au acces la resurse financiare suficiente, fiind uneori chiar dependente de agresor. Prin urmare, imposibilitatea de a plăti taxele judiciare ar putea împiedica accesul lor la justiție şi, implicit, la o viață liberă de abuzuri”, au arătat inițiatorii.

Cine beneficiază de scutiri ?

Beneficiarii acestei măsuri sunt persoanele ale violenţei în familie, aşa cum este infracțiunea definită de Legea 211/2004 privind protecţia victimelor infracţiunilor.

De asemenea, parlamentarii care au promovat aceste reglementări susțin că „această măsură este cu atât mai importantă cu cât, de cele mai multe ori, și copiii din astfel de familii trebuie protejaţi, pentru a crește într-un mediu sigur”.

Ce impact are măsura care asigură accesul la justiție ?

Din punct de vedere bugetar, conform estimărilor, impactul va fi minim. În schimb, pentru victimele violenței domestice, accesul la justiție fără costuri de timbru, pentru proceduri de divorţ şi partaj, ar putea fi esențial. O astfel de măsură permite desprinderea de agresor şi reluarea controlului asupra propriei vieţi.

În expunerea de motive prin care este propusă această lege, se precizează că actul normativ este necesar din cauza numărului mare de victime. În primele patru luni ale anului 2025, poliţiştii au intervenit la peste 40.000 de cazuri de violență domestică. Au fost emise aproape 8.000 de ordine de protecţie şi ordine de protecție provizorii pentru violență domestică.

Autoritățile au constatat peste 1.900 de infracţiuni referitoare la nerespectarea acestora. În 726 de cazuri, agresorul a fost obligat să poarte «brăţară electronică». Cea mai mare pondere în cadrul infracțiunilor o au «lovirea sau alte violenţe» – 57% (8.757 de fapte) şi «ameninţarea» — 12% (1.840 de fapte), acestea reprezentând peste 69% din total”, au arătat autorii legii.

Legea care facilitează accesul la justiție pentru aceste persoane urmează să fie supusă votului în Camera Deputaţilor.