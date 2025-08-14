Accident grav în Bistrița! O fetiță de 3 ani a ajuns la Terapie Intensivă

Un accident rutier a avut loc miercuri seara, în localitatea Rebrișoara, din județul . Un bărbat, în vârstă de 40 de ani, și fetița acestuia de trei ani au fost accidentați de un șofer, în vârstă de 61 de ani.

În urma , copilul a suferit un șoc hemoragic, dar și traumatisme la nivelul toraco-abdominal. Tatăl acesteia a fost și el transportat la Unitatea Primiri Urgențe, din Bistrița.

Ce a transmis poliția

Ce au declarat reprezentanții ISU

Conform oamenilor legii, nici conducătorul auto și nici bărbatul accidentat nu consumaseră alcool. De asemenea, a fost întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

„În această seară, polițiștii Compartimentului Rutier Năsăud au intervenit pentru efectuarea cercetărilor, ca urmare a producerii unui accident rutier, pe un drum comunal, în localitatea Rebrișoara. Din primele date, un bărbat de 61 de ani, din Năsăud, în timp ce conducea un autoturism pe DC2, pe direcția de deplasare spre Gersa, i-a surprins și accidentat pe un bărbat de 40 de ani și pe fiica acestuia, în vârstă de 3 ani, ambii din Dumitra. Cei doi au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Atât conducătorul auto, cât și pietonul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri”, a transmis IPJ, potrivit

Ce au declarat reprezentanții ISU

La fața locului au intervenit un echipaj SMURD și un echipaj de terapie intensivă mobilă, care au acordat îngrijiri victimelor, ulterior transportându-le la spital.

„Fetița prezenta șoc hemoragic și traumatism toraco-abdominal. A fost preluată și transportată de către echipajul de terapie intensivă mobilă la UPU SMURD Bistrița pentru continuarea îngrijirilor medicale. Tatăl fetiței acuza dureri la nivelul unui membru inferior, fiind transportat și el la UPU SMURD Bistrița de către echipajul de prim ajutor SMURD”, au declarat reprezentanții ISU Bistrița-Năsăud.