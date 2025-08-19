Accident grav în Capitală. Un bărbat a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu mașina

Un accident grav a avut loc marți, 19 august, la intersecția dintre bd. Nicolae Grigorescu și str. Constantin Brâncuși din Sectorul 3 al Capitalei.

Ce s-a întâmplat

Un bărbat, la spital

Accidentul s-a produs între două , la intersecția dintre bd. Nicolae Grigorescu și str. Constantin Brâncuși din Sectorul 3 al .

„La data de 19 august a.c., în jurul orei 08:45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că la intersecţia dintre bd. Nicolae Grigorescu şi str. Constantin Brâncuşi s-a produs un accident de circulaţie în care au fost implicate două autovehicule”, a transmis Brigada Rutieră într-un comunicat.

„Din primele informaţii, conducătorul unui autovehicul care se deplasa pe str. Constantin Brâncuşi ar fi încercat să efectueze virajul la stânga, moment în care a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care se deplasa pe bd. Nicolae Grigorescu”, a adăugat Brigada Rutieră.

Conducătorul autovehiculului răsturnat a fost rănit și a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale, conform .

„Ambii conducători de autovehicule au fost testaţi cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind 0”, a mai adăugat Brigada Rutieră.

În urma acestora, circulaţia în zona producerii accidentului rutier se desfăşoară sub îndrumarea poliţiştilor rutieri.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulaţie.