B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Accident grav în Capitală. Un bărbat a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu mașina

Accident grav în Capitală. Un bărbat a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu mașina

Selen Osmanoglu
19 aug. 2025, 10:38
Accident grav în Capitală. Un bărbat a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu mașina
Sursa Foto: Facebook / Poliția Capitalei

Un accident grav a avut loc marți, 19 august, la intersecția dintre bd. Nicolae Grigorescu și str. Constantin Brâncuși din Sectorul 3 al Capitalei.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Un bărbat, la spital

Ce s-a întâmplat

Accidentul s-a produs între două autoturisme, la intersecția dintre bd. Nicolae Grigorescu și str. Constantin Brâncuși din Sectorul 3 al Capitalei.

„La data de 19 august a.c., în jurul orei 08:45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că la intersecţia dintre bd. Nicolae Grigorescu şi str. Constantin Brâncuşi s-a produs un accident de circulaţie în care au fost implicate două autovehicule”, a transmis Brigada Rutieră într-un comunicat.

„Din primele informaţii, conducătorul unui autovehicul care se deplasa pe str. Constantin Brâncuşi ar fi încercat să efectueze virajul la stânga, moment în care a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care se deplasa pe bd. Nicolae Grigorescu”, a adăugat Brigada Rutieră.

Un bărbat, la spital

Conducătorul autovehiculului răsturnat a fost rănit și a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale, conform Adevărul.

„Ambii conducători de autovehicule au fost testaţi cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind 0”, a mai adăugat Brigada Rutieră.

În urma acestora, circulaţia în zona producerii accidentului rutier se desfăşoară sub îndrumarea poliţiştilor rutieri.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulaţie.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Sfârșitul lumii văzut de Inteligența Artificială. Ce scenarii are în vedere pentru finalul civilizației
Eveniment
Sfârșitul lumii văzut de Inteligența Artificială. Ce scenarii are în vedere pentru finalul civilizației
O adolescentă a căzut de la etajul 2. Ea ar fi confundat geamul dormitorului cu uşa
Eveniment
O adolescentă a căzut de la etajul 2. Ea ar fi confundat geamul dormitorului cu uşa
Șase tineri din Brașov, fugăriți de urs pe stradă. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere
Eveniment
Șase tineri din Brașov, fugăriți de urs pe stradă. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere
Regulile de colectare a deșeurilor din construcții. Ce sancțiuni riscă cei care nu le respectă
Eveniment
Regulile de colectare a deșeurilor din construcții. Ce sancțiuni riscă cei care nu le respectă
Un clujean cu arsuri pe 50% din suprafața corpului, refuzat de mai multe spitale din țară și străinătate. Motivele invocate de unitățile medicale
Eveniment
Un clujean cu arsuri pe 50% din suprafața corpului, refuzat de mai multe spitale din țară și străinătate. Motivele invocate de unitățile medicale
Simptomul frecvent după masă care poate ascunde o afecțiune. Despre ce este vorba
Eveniment
Simptomul frecvent după masă care poate ascunde o afecțiune. Despre ce este vorba
Incident grav într-un tren CFR. Mai multe geamuri s-au spart în mers, iar o persoană a fost rănită
Eveniment
Incident grav într-un tren CFR. Mai multe geamuri s-au spart în mers, iar o persoană a fost rănită
Cum eviți căderea părului. Recomandări și trucuri pentru întreținerea podoabei capilare
Eveniment
Cum eviți căderea părului. Recomandări și trucuri pentru întreținerea podoabei capilare
Pepenele murat, delicatesa care îți întărește digestia și imunitatea. Iată cât de simplu se prepară
Eveniment
Pepenele murat, delicatesa care îți întărește digestia și imunitatea. Iată cât de simplu se prepară
Salvamarii, exasperați de turiștii care le ignoră avertismentele. „Vedeţi cu cine avem de-a face?”
Eveniment
Salvamarii, exasperați de turiștii care le ignoră avertismentele. „Vedeţi cu cine avem de-a face?”
Ultima oră
11:51 - Cât costă sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Washington. Liderul de la Casa Albă a apreciat alegerea președintelui ucrainean
11:43 - Sfârșitul lumii văzut de Inteligența Artificială. Ce scenarii are în vedere pentru finalul civilizației
11:37 - O adolescentă a căzut de la etajul 2. Ea ar fi confundat geamul dormitorului cu uşa
11:22 - Șase tineri din Brașov, fugăriți de urs pe stradă. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere
11:02 - Gina Pistol: „Copilăria mea a fost una cu multe lipsuri, nu pot să neg asta”. Ce lecție importantă a învățat
11:02 - Decizie surprinzătoare. George Burcea a dat serialul Wednesday pe o producție cu extratereștri și cazane de țuică
10:31 - O nouă escrocherie cu criptomonede. Românii sunt avertizați să-și ia măsuri de prevedere
10:18 - Andi Moisescu: „Cred că am toate slăbiciunile pe care le poate avea un om”
10:13 - Zelenski nu l-a iertat pe jurnalistul care a râs de el pentru că nu purta costum. Ce i-a spus președintele ucrainean în timpul întâlnirii din SUA
09:55 - Regulile de colectare a deșeurilor din construcții. Ce sancțiuni riscă cei care nu le respectă