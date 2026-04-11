Un grav accident rutier, urmat de un incendiu, s-a produs sâmbătă, în județul Timiș. O persoană a murit și trei au fost rănite.

Accident cu multiple victime în Timiș

Accidentul a avut loc pe DN 59C, între Comloșu Mare și Teremia Mare, fiind implicate două mașini în care se aflau patru persoane.

a anunțat că un șofer de 29 de ani a intrat în coliziune cu un altul de 78 de ani. În urma impactului, a izbucnit un incendiu.

Cei doi șoferi au fost răniți. O femeie de 25 de ani, care se afla într-una dintre mașini, a fost rănită, iar o femeie de 72 de ani, care se afla în cealaltă mașină, a murit.

Intervenție amplă a pompierilor și medicilor

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Secției Sânnicolau Mare, cu o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, precum și două ambulanțe SAJ.

De asemenea, a fost alertat Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Comloșu Mare și s-a cerut intervenția elicopterului SMURD Caransebeș.

Niciunul dintre șoferi nu consumase alcool. Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă.