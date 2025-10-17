B1 Inregistrari!
Accident în București: Un tramvai și un autobuz STB s-au ciocnit în plin, în Pasajul Victoriei. Bilanțul răniților

Ana Maria
17 oct. 2025, 20:13
Sursa foto: Facebook/ Infotrafic
Cuprins
  1. Accident în Pasajul Victoriei. Câte persoane au fost rănite
  2. Ce a transmis Poliția despre accidentul din București
  3. Accident în Pasajul Victoriei. Cum e afectat traficul

Accident în Pasajul Victoriei. Un tramvai și un autobuz STB s-au ciocnit vineri seara, în jurul orei 17:45, în Pasajul Victoriei, pe sensul de mers către strada Doctor Felix.

Accident în Pasajul Victoriei. Câte persoane au fost rănite

În urma impactului, cinci persoane au suferit traumatisme și au fost transportate la spitalul Floreasca. Una dintre victime se afla în tramvai, iar celelalte patru în autobuz. Sursele medicale indică faptul că starea răniților este stabilă.

Ce a transmis Poliția despre accidentul din București

Potrivit Brigăzii Rutiere a Poliției Capitalei:

„La data de 17 octombrie a.c., în jurul orei 17:45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la faptul că în Pasajul Victoriei s-a produs un accident de circulație, în care au fost implicate două vehicule din cadrul STB.

Din informațiile preliminare, conducătorul unui tramvai care se deplasa în Pasajul  Victoriei către str. Doctor Felix a intrat în coliziune cu un autobuz care se deplasa în aceeași direcție.

Mai multe persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, patru dintre acestea fiind transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Ambii conducători de vehicule au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind zero.

Au fost aplicate restricții de circulație în Pasajul Victoriei, sensul catre str. Doctor Felix.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”, a transmis Poliția, într-un comunicat.

Accident în Pasajul Victoriei. Cum e afectat traficul

Circulația tramvaielor și autobuzelor pe traseele afectate este temporar deviată.

Poliția recomandă conducătorilor auto rutelor ocolitoare, deoarece zona este una dintre cele mai tranzitate artere din centrul Bucureștiului.

„STB informează că astăzi, 17 octombrie, în jurul orei 17:45, a avut loc o tamponare între un tramvai al liniei 1 şi un autobuz al liniei 182, în Pasajul Victoriei, pe sensul de mers către Bd. Banu Manta. Potrivit informaţiilor preliminare, tramvaiul care se deplasa prin pasaj către Str. Dr. Felix a intrat în coliziune cu autobuzul aflat în faţa sa. În urma impactului, mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la faţa locului, iar patru dintre acestea au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare”, a transmis STB, potrivit Știripesurse.

Tags:
