Accident între un tren marfar și o autilitară. Trei persoane au ajuns la spital. Ce a transmis ISU

Un accident a avut loc, joi dimineață, între un și o . Incidentul a avut loc în județul Hunedoara, pe calea ferată Ilteu-Zam.

În urma impactului, trei bărbați au suferit răni au fost transportați la spitalul din Deva, în vederea acordării îngrijirilor medicale necesare.

Cuprins:

Ce au transmis reprezentanții ISU

Circulația trenurilor a fost afectată

Potrivit informațiilor, la fața locului s-au deplasat o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și un echipaj SAJ. De asemenea, pompierii au acționat în vederea prevenirii unui incendiu.

„La fața locului, pompierii au constatat că în autoutilitară se aflau trei persoane care au fost evaluate medical la locul evenimentului și ulterior au fost transportate la spitalul din Deva pentru investigații suplimentare”, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara, conform

În plus, potrivit presei locale, circulația mai multor trenuri a fost afectată. Printre acestea se numără, trenurile IRN 1920 (operat de CFR Călători, care circulă pe distanța Constanța – Oradea), IC 522 (operat de CFR Călători, care circulă pe distanța Arad – Teiuș) și R 2372 (operat de CFR Călători, care circulă pe distanța Arad – Simeria).

„În urma impactului soldat cu victime, circulația a fost întrerupă pe firul I (pe care se află trenul) și, deoarece firul II este închis permanent pentru lucrări, circulația trenurilor pe distanța Ilteu – Zam este, moment, închisă. Deoarece sunt implicate victime, personalul feroviar așteaptă acordul de la autoritățile competente pentru reluarea circulației în condiții de siguranță”, au declarat reprezentanții ISU Hunedoara, conform