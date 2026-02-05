B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Accident mortal în Timiș. Moped spulberat de pe șosea de un autovehicul. Un tânăr de 22 de ani a murit

Accident mortal în Timiș. Moped spulberat de pe șosea de un autovehicul. Un tânăr de 22 de ani a murit

Adrian Teampău
05 feb. 2026, 23:47
Accident mortal în Timiș. Moped spulberat de pe șosea de un autovehicul. Un tânăr de 22 de ani a murit
Accident mortal Sursa foto: IPJ Timis
Accident mortal pe o șosea din Timiș, unde un moped a fost spulberat de un autovehicul. Pasagerul mopedului, un tânăr de 22 de ani a murit în urma impactului, în vreme ce conducătorul a ajuns la spital.

Accident mortal pe o șosea din Timiș

Un tânăr de 22 de ani, pasager, pe un moped, a murit în urma unui eveniment rutier care s-a petrecut joi seara, pe DN 59A. Mopedul circula dinspre Jimbolia spre localitatea Cărpiniş, fiind condus de un bărbat de 46 de ani băut și fără permis. În urma acestui accident mortal, acesta a ajuns la spital în stare destul de gravă.

Potrivit poliției rutiere, un autoturism condus de o femeie de 38 de ani, care circula dinspre Jimbolia spre Cărpiniș, a lovit mopedul pe care se aflau celi doi. În urma acestui impact foarte puternic, tânărul pasager a murit pe loc, Potrivit unor surse judiciare, bărbatul care conducea mopedul pe drumul național nu avea permis și consumase alcool.

„O femeie de 38 de ani a condus un autoturism pe DN 59A dinspre localitatea Jimbolia spre localitatea Cărpiniş, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu un moped pe care se aflau două persoane, respectiv un tânăr de 22 de ani şi un bărbat de 46 de ani. În urma impactului, a rezultat decesul tânărului de 22 de ani, iar bărbatul de 46 de ani a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate”, arată o informare de presă a Poliţiei Timiş.

Poliția a deschis o achetă

Autoritățile solicitate să intervină la locul accidentului au deschis o anchetă penală, conform legislației rutiere. Polițiștii i-au testat pentru consumul de alcool pe femeia care conducea autovehiculul și pe bărbatul de 46 de ani. Dacă în cazul femeii, aparatul a arătat un rezultat negativ, altfel au stat lucrurile în cazul bărbatului.

Etilotestul a indicat, în cazul conducătorului de moped implicat în acest accident mortal, o alcoolemie de 0,95 mg/l alcool pur în aer expirat.

În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere fără permis şi refuz de la prelevarea de mostre biologice.

