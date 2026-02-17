Accident mortal pe , pe raza localității Ion Roată din județul Ialomița. și serviciile de descarcerare au intervenit cu mai multe echipaje.

Accident mortal pe DN 2A

Două persoane şi alte două, între care și un copil în vârstă de 10 ani, au fost rănite, în urma unui accident mortal, care s-a petrecut marți seara pe drumul naţional DN 2A, pe raza localităţii Ion Roată. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean ( ) Ialomiţa, la faţa locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri și poliţişti.

La locul intervenției au fost trimise o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD. De asemenea au ajuns și trei echpaje de la Serviciul Județean de Ambulanță Ialomița.

Din primele verificări, se pare că un autoturism, care se deplasa din direcția București spre Slobozia a pierdut direcția de mers și a intrat pe contrasens. Vehiculul s-a lovit cu un camion care circula din sens opus. Cele patru victime se aflau în autoturism.

„Din primele verificări efectuate, s-a stabilit că în timp ce un autoturism se deplasa pe DN 2A din direcţia Bucureşti către Slobozia ar fi intrat pe contrasens şi ar fi intrat în coliziune cu un autotren care circula din sens opus. Din accident a rezultat decesul a două persoane şi vătămarea corporală a altor două. Cele patru persoane se aflau în autoturism”, se precizează într-o informare transmisă de poliția rutieră.

Răniții au fost duși la spital pentru îngrijiri

Potrivit informațiilor de la fața locului, la sosirea forțelor de intervenție, toate cele patru persoane erau încarcerate între fiarele mașinii. Dintre victime, un bărbat era conștient, iar celelalte trei, un al doilea bărbat, o femeie și copilul de zece ani, erau în stare de inconștiență.

Echipele de salvatori au extras victimele din mașina distrusă. Paramedicii au început manevrele de resuscitare în cazul celor trei persoane aflate în stare de inconștiență, în stop cardio-respirator. Din nefericire, două dintre acestea nu au răspuns manevrelor de resuscitare. În cazul lor a fost declarat decesul.

Bărbatul conștient și minorul, care a răspuns , au fost preluați de echipajele de ambulanță. Ei au fost transportaț la Spitalul Municipal Urziceni. Aici au primit îngrijiri medicale de specialitate.

Poliţiştii rutieri aflați la fața locului fac cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs impactul soldat cu moartea celor două persoane.