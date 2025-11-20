Un incident grav a avut loc pe un șantier feroviar din județul Cluj, unde doi muncitori au fost răniți în timpul unor lucrări aflate în desfășurare. Accidentul a implicat o bucată de șină care a lovit atât operatorul utilajului, cât și un alt angajat aflat în apropiere. Autoritățile au intervenit prompt și au început verificările.

Cum s-a produs accidentul

Evenimentul a avut loc în localitatea Mintiu Gherlii, unde lucrările la infrastructura feroviară sunt în plină desfășurare. Conform informațiilor inițiale, doi bărbați, de 30 și 46 de ani, au suferit răni după ce au fost loviți de o bucată de șină. Potrivit surselor, bărbatul mai tânăr ar fi manevrat necorespunzător un buldoexcavator în momentul producerii incidentului.

a transmis primele date privind apelul care a alertat autoritățile. „În data de 20 noiembrie a.c., în jurul orei 13.40, polițiștii Secției Regionale a Poliției Transporturi Cluj au fost sesizați, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la producerea unui incident pe calea ferată, în localitatea Mintiu Gherlii, în zona unui șantier aflat în desfășurare”, a transmis, joi după-amiază, IPJ Cluj.

Ce au găsit polițiștii la locul intervenției

La sosirea echipajelor, polițiștii au identificat cele două victime care aveau nevoie de îngrijiri medicale. Din primele verificări a rezultat o succesiune nefericită de manevre. „Din primele cercetări a rezultat că bărbatul de 30 de ani, în timp ce manipula un buldoexcavator utilizat la lucrările , s-ar fi accidentat după ce o bucată de șină ar fi fost manevrată necorespunzător, lovindu-l atât pe acesta, cât și pe bărbatul de 46 de ani, ajutor de mecanic”, a precizat Poliția.

Echipajele medicale ajunse la fața locului au acordat îngrijiri de urgență celor doi angajați, raportează Libertatea.ro.

Care este starea victimelor și ce măsuri au fost dispuse

Conform ISU Cluj, cei doi bărbați au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare. Ei erau conștienți și cooperanți, dar prezentau multiple traumatisme care necesitau evaluare medicală. Autoritățile au considerat că situația impune continuarea cercetărilor.

a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și pentru nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Ancheta urmează să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs accidentul și să determine eventualele responsabilități.