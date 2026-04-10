Ana Beatrice
10 apr. 2026, 15:45
Accident rutier grav pe DJ 141, la ieșirea din Mediaș: șapte răniți, elicopter SMURD solicitat și plan roșu activat
Sursa foto: ISU Sibiu
Un accident rutier grav s-a produs vineri după-amiază pe DJ 141, la ieșirea din municipiul Mediaș spre Moșna. În urma incidentului, șapte persoane au fost rănite. Impactul a fost atât de puternic, încât unul dintre autoturisme a fost aruncat într-o râpă.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, citat de Agerpres, a fost solicitat un elicopter SMURD. De asemenea, autoritățile au activat planul roșu de intervenție pentru a gestiona situația.

Ce s-a întâmplat la ieșirea din Mediaș

Circulația rutieră este complet oprită pe DJ 141, la ieșirea din municipiul Mediaș spre Moșna, după producerea unui accident grav, conform IPJ Sibiu.

În coliziune au fost implicate două autoturisme, în care se aflau șapte persoane. Gravitatea impactului a impus o intervenție de urgență a echipajelor de salvare..

Ce măsuri de intervenție au fost declanșate

Potrivit sursei menționate, la fața locului au fost mobilizate forțe impresionante de intervenție. ISU Sibiu a trimis un echipaj SMURD, o autospecială de stingere, una de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, precum și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

În sprijin a fost solicitat și elicopterul SMURD de la Târgu Mureș. Ulterior, intervenția a fost suplimentată cu o ambulanță SMURD cu medic, pentru a face față gravității situației.

Ce informații există despre victime

Din cele șapte persoane implicate, mai multe au fost rănite, iar unele au rămas încarcerate în urma impactului. Inițial, ISU a anunțat că două victime necesitau descarcerare, în timp ce reprezentanții SAJ Sibiu au precizat că trei persoane erau încarcerate.

Toate persoanele blocate au fost, în cele din urmă, extrase în siguranță și predate echipajelor medicale. Intervenția este în continuare în desfășurare, echipele acționând pentru acordarea îngrijirilor medicale și stabilizarea situației.

Cel mai sărac Paște din ultimii ani. Românii strâng cureaua de sărbători, îngrijorați de austeritate care se anunță
Eveniment
Cel mai sărac Paște din ultimii ani. Românii strâng cureaua de sărbători, îngrijorați de austeritate care se anunță
Alertă în Munții Bucegi după ce un turist a rămas blocat pe traseu din cauza avalanșelor. Cum au intervenit salvamontiștii
Eveniment
Alertă în Munții Bucegi după ce un turist a rămas blocat pe traseu din cauza avalanșelor. Cum au intervenit salvamontiștii
Momente sfâșietoare la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Gestul făcut de Răzvan Lucescu în biserică
Eveniment
Momente sfâșietoare la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Gestul făcut de Răzvan Lucescu în biserică
Elevii revin în bănci după Paște, dar nu toți au același program. Când termină fiecare clasă cursurile în 2026
Eveniment
Elevii revin în bănci după Paște, dar nu toți au același program. Când termină fiecare clasă cursurile în 2026
Meniul de Paște 2026 se reinventează. De la salată boeuf vegană la pască fără blat
Eveniment
Meniul de Paște 2026 se reinventează. De la salată boeuf vegană la pască fără blat
Locul unde se schiază, la această oră, în România. Urcările sunt gratuite pentru copii
Eveniment
Locul unde se schiază, la această oră, în România. Urcările sunt gratuite pentru copii
Schimbări majore la graniță începând de azi, 10 aprilie. Poliția de Frontieră anunță implementarea sistemului Entry/Exit
Eveniment
Schimbări majore la graniță începând de azi, 10 aprilie. Poliția de Frontieră anunță implementarea sistemului Entry/Exit
De ce apare inelul verde pe gălbenușul oului fiert. Cum putem preveni apariția acestuia
Eveniment
De ce apare inelul verde pe gălbenușul oului fiert. Cum putem preveni apariția acestuia
Poți vopsi ouăle în Vinerea Mare, dacă nu ai apucat să le vopsești în Joia Mare? Ce spune tradiția
Eveniment
Poți vopsi ouăle în Vinerea Mare, dacă nu ai apucat să le vopsești în Joia Mare? Ce spune tradiția
Mircea Lucescu a plecat pentru ultima dată de pe Arena Națională. Astăzi nu spunem „ADIO”, spunem „MULȚUMIM!” (GALERIE FOTO/VIDEO)
Eveniment
Mircea Lucescu a plecat pentru ultima dată de pe Arena Națională. Astăzi nu spunem „ADIO”, spunem „MULȚUMIM!” (GALERIE FOTO/VIDEO)
18:01 -  Claudia Pătrășcanu, rămâne fără copii de Paște: „Eu am fost mai mult pe la biserică, la slujbele din Săptămâna Mare”
17:48 - Discursul lui Răzvan Lucescu la înmormântarea lui Mircea Lucescu: „A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu. A iubit România din toți rărunchii lui” (VIDEO)
17:33 - De ce ar putea fi anulate zborurile în mai puțin de o lună. Criza de combustibil pune presiune pe aeroporturile din Europa.
17:22 - Cel mai sărac Paște din ultimii ani. Românii strâng cureaua de sărbători, îngrijorați de austeritate care se anunță
17:13 - Trump își atacă foștii susținători din MAGA: „Au un IQ scăzut. Sunt proști”
16:46 - Noi reguli stricte pentru turiști, în Italia. Tot ce trebuie să știi dacă plănuiești o vacanță acolo
16:35 - Imagini incredibile în Oceanul Pacific: Un „drum de cărămizi galbene” a fost găsit pe fundul mării
16:33 - Trump cere NATO să repare ce-a stricat el. Șeful de la Casa Albă vrea un plan rapid pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz
16:15 - De ce e Mircea Lucescu atât de iubit în Europa. CTP: Am găsit o singură explicație pentru acest fenomen ieșit din comun
16:02 - Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit cu Emanuel Macron la Vatican. Ce cadouri i-a oferit președintele francez