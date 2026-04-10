Un accident rutier grav s-a produs vineri după-amiază pe DJ 141, la ieșirea din municipiul Mediaș spre Moșna. În urma incidentului, șapte persoane au fost rănite. Impactul a fost atât de puternic, încât unul dintre autoturisme a fost aruncat într-o râpă.

Potrivit , citat de Agerpres, a fost solicitat un elicopter SMURD. De asemenea, autoritățile au activat planul roșu de intervenție pentru a gestiona situația.

Ce s-a întâmplat la ieșirea din Mediaș

Circulația rutieră este complet oprită pe DJ 141, la ieșirea din municipiul Mediaș spre Moșna, după producerea unui accident grav, conform IPJ Sibiu.

În coliziune au fost implicate două autoturisme, în care se aflau șapte persoane. Gravitatea impactului a impus o intervenție de urgență a echipajelor de salvare..

Ce măsuri de intervenție au fost declanșate

Potrivit sursei menționate, la fața locului au fost mobilizate forțe impresionante de intervenție. ISU Sibiu a trimis un echipaj SMURD, o autospecială de stingere, una de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, precum și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

În sprijin a fost solicitat și elicopterul SMURD de la . Ulterior, intervenția a fost suplimentată cu o ambulanță SMURD cu medic, pentru a face față gravității situației.

Ce informații există despre victime

Din cele șapte persoane implicate, mai multe au fost rănite, iar unele au rămas încarcerate în urma impactului. Inițial, ISU a anunțat că două victime necesitau descarcerare, în timp ce reprezentanții SAJ Sibiu au precizat că trei persoane erau încarcerate.

Toate persoanele blocate au fost, în cele din urmă, extrase în siguranță și predate echipajelor medicale. Intervenția este în continuare în desfășurare, echipele acționând pentru acordarea îngrijirilor medicale și stabilizarea situației.