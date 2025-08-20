Accident rutier într-o localitate din Vâlcea. Șase persoane au fost implicate. Cum au acționat autoritățile

Un accident rutier a avut loc, miercuri, în localitatea Ionești, din județul Vâlcea. În incident au fost implicate în total șase persoane, care se aflau în ce două vehicule care s-au lovit.

Potrivit informațiilor, s-a petrecut între două autotrenuri încărcate cu piatră și două autoturisme, iar la fața locului s-au deplasat echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Drăgășani și Punctului de Lucru Ionești, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și o autospecială SMURD. De asemenea, au intervenit și două ambulanțe SAJ.

Ce au transmis reprezentanții ISU

În urma două persoane au necesitat îngrijiri medicale, însă au refuzat transportul la spital.

„Au fost evaluate medical două persoane, care ulterior au refuzat transportul la spital. Nu au fost persoane încarcerate. Pompierii militari au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor la locul producerii accidentului”, a declarat maiorul Sorin Albinaru, purtător de cuvânt al ISU Vâlcea, conform

Traficul a fost oprit în zonă

De asemenea, autoritățile vâlcene au informat faptul că traficul a fost oprit temporar pe DN 64 Râmnicu Vâlcea – Drăgășani. Oamenii legii continuă cercetările în acest caz pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc incidentul.