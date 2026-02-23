Accident tragic într-o comună din , unde un bărbat a fost împușcat mortal, de un vecin care verifica . Poliția a deschis un dosar penal și a început o anchetă.

Accident tragic într-o comună din Vrancea

a anunțat că un bărbat, în vârstă de 31 de ani, a murit într-un accident tragic care s-a petrecut într-o comună din județul Vrancea. Potrivit sursei citate, el se afla în vizită la un vecin, în vârstă de 33 de ani, când arma pe care acesta o verifica s-a descărcat, glontele pătrunzându-i în piept. Moartea a fost sesizată prin numărul de urgență 112.

„În această seară, în jurul orei 18:31, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul că un bărbat ar fi fost împușcat accidental în zona pieptului, în comuna Câmpuri”, se arată într-o comunicare a .

În localitate a fost trimisă o echipă formată din polițiști și specialiști criminaliști pentru stabilirea împrejurărilor și circumstanțelor producerii evenimentului. Odată ajunși la fața locului, s-a constatat că victima era moartă.

Din primele verificări, polițiștii au stabilitcă incidentul s-a petrecut în vreme ce gazda, bărbatul de 33 de ani, manevra o armă de vânătoare pe care intenționa să o vândă. Potrivit sursei citate, în timp ce o verifica, arma s-a declanșat accidental, iar victima, aflată în locație, a fost rănită mortal.

Măsurile luate de autorități în acest caz

În urma acestui accident tragic, polițiștii veniți la fața locului l-au reținut pe bărbatul responsabil. El a fost preluat în custodie și este audiat pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.

Din verificările efectuate nu a rezultat că cei doi ar fi fost certați sau că ar fi avut loc un conflict între ei.

Totodată, în acest context, polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea provenienței și legalității deținerii armei. Ancheta este coordonată de un procuror.