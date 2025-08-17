B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cine este Riana, tânăra cântăreață care a murit în accidentul din Bocșa. Avea doar 21 de ani

Cine este Riana, tânăra cântăreață care a murit în accidentul din Bocșa. Avea doar 21 de ani

George Lupu
17 aug. 2025, 18:53
Cine este Riana, tânăra cântăreață care a murit în accidentul din Bocșa. Avea doar 21 de ani
Sursa foto: Cancan.ro

Apar noi detalii despre un accident rutier tragic care s-a produs în urmă cu o săptămână pe drumul Bocșa–Reșița. Printre tinerii care și-au pierdut viața se numără și Riana, o tânără cântăreață de doar 21 de ani.

Accident tragic: Cine sunt tinerii care au murit

Doi tineri din județul Mureș și-au pierdut viața duminică, 10 august, într-un accident rutier produs pe DN58B, la ieșirea din Bocșa spre Reșița. Motocicleta pe care se aflau a intrat într-o curbă periculoasă, a pătruns pe contrasens și s-a izbit de o autoutilitară care circula regulamentar.

Victimele sunt Zsigmond Balazs, un bărbat de 32 de ani pasionat de motociclism, și Riana Varga, o tânără interpretă de muzică populară de 21 de ani din Ungheni. Impactul a fost fatal pentru amândoi. Alte două persoane implicate în accident au suferit răni ușoare și au fost transportate la spital.

Anunțul emoționant al Ansamblului Folcloric

Riana Varga era membră a Ansamblului Folcloric „Hora” din Ungheni și era apreciată pentru vocea și energia cu care urca pe scenă.

„Cu profundă tristețe, anunțăm trecerea la cele veșnice a colegei și prietenei noastre dragi, Riana Varga, membră a Ansamblului Folcloric Hora din orașul Ungheni. Riana a fost nu doar o fată talentată, ci și un suflet cald, care a adus lumină și bucurie în inimile celor din jur. Amintirea ei va rămâne veșnic vie în sufletele noastre. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care au cunoscut-o. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a transmis ansamblul din care făcea parte, potrivti Cancan.ro.

Tragedia de pe drumul Bocșa–Reșița readuce în atenție pericolele curbelor periculoase de pe această șosea, unde numeroase accidente grave s-au produs de-a lungul anilor.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Traficul feroviar a fost blocat temporar între Medgidia și Mircea Vodă, din cauza unui incendiu de vegetație
Eveniment
Traficul feroviar a fost blocat temporar între Medgidia și Mircea Vodă, din cauza unui incendiu de vegetație
Metoda îmbrățișării: Un bărbat din Suceava a căzut pradă unei noi metode de furt / A crezut că e o îmbrățișare caldă, dar a rămas fără telefon
Eveniment
Metoda îmbrățișării: Un bărbat din Suceava a căzut pradă unei noi metode de furt / A crezut că e o îmbrățișare caldă, dar a rămas fără telefon
Ce a pățit o femeie din Anglia după ce și-a spart un coș de pe față: „Am crezut că e doar un coș, dar m-a trimis de urgență la spital”
Externe
Ce a pățit o femeie din Anglia după ce și-a spart un coș de pe față: „Am crezut că e doar un coș, dar m-a trimis de urgență la spital”
Zi plină pentru salvamontiștii brașoveni. Președintele Nicușor Dan a vizitat baza Salvamont pe Valea Sâmbetei
Eveniment
Zi plină pentru salvamontiștii brașoveni. Președintele Nicușor Dan a vizitat baza Salvamont pe Valea Sâmbetei
„Am lăsat California pentru Spania și viața noastră s-a schimbat complet”. Mărturia unei femei care a lăsat America pentru Europa
Externe
„Am lăsat California pentru Spania și viața noastră s-a schimbat complet”. Mărturia unei femei care a lăsat America pentru Europa
Zelenski merge la Casa Albă alături de cei mai mari lideri din Europa. Aceștia se unesc pentru a sprijini Ucraina
Externe
Zelenski merge la Casa Albă alături de cei mai mari lideri din Europa. Aceștia se unesc pentru a sprijini Ucraina
Cutremur resimțit în Vrancea! Seismul a avut magnitudinea de 3,3 pe scara Richter
Eveniment
Cutremur resimțit în Vrancea! Seismul a avut magnitudinea de 3,3 pe scara Richter
Tragedie pe litoralul Greciei. Un român de 48 de ani a murit după ce ar fi căzut de pe un dig în mare
Externe
Tragedie pe litoralul Greciei. Un român de 48 de ani a murit după ce ar fi căzut de pe un dig în mare
România vrea să fie parte din dialogul pentru pace. Ionuț Stroe critică absența de la consultările internaționale
Politică
România vrea să fie parte din dialogul pentru pace. Ionuț Stroe critică absența de la consultările internaționale
Țigări de contrabandă în valoare de peste 100.000 de lei, descoperite la Giurgiu. Poliția de Frontieră intervine în urma unui control de rutină
Eveniment
Țigări de contrabandă în valoare de peste 100.000 de lei, descoperite la Giurgiu. Poliția de Frontieră intervine în urma unui control de rutină
Ultima oră
20:53 - Traficul feroviar a fost blocat temporar între Medgidia și Mircea Vodă, din cauza unui incendiu de vegetație
20:11 - Nicuşor Dan, după videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: „România sprijină oferirea de garanţii de securitate” / „Trebuie să continuăm să exercităm presiune asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancțiuni”
19:28 - Volodimir Zelenski respinge cerința lui Putin privind schimbul de teritorii: „Negocierile de pace cu Rusia trebuie să pornească de la linia frontului”
18:03 - Momente de groază în Grecia: Motorul unui avion care a decolat a luat foc 
17:11 - Cristian Tudor Popescu, comentariu acid despre legătura dintre Trump și Putin: „Omenirea s-a întors în văgăună”
16:43 - Metoda îmbrățișării: Un bărbat din Suceava a căzut pradă unei noi metode de furt / A crezut că e o îmbrățișare caldă, dar a rămas fără telefon
16:04 - Manifestul lui Gigi Nețoiu pentru București: „Bucureștiul are nevoie de un gospodar adevărat”
15:55 - Ce a pățit o femeie din Anglia după ce și-a spart un coș de pe față: „Am crezut că e doar un coș, dar m-a trimis de urgență la spital”
15:24 - Zi plină pentru salvamontiștii brașoveni. Președintele Nicușor Dan a vizitat baza Salvamont pe Valea Sâmbetei
14:59 - „Am lăsat California pentru Spania și viața noastră s-a schimbat complet”. Mărturia unei femei care a lăsat America pentru Europa