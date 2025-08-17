Apar noi detalii despre un accident rutier tragic care s-a produs în urmă cu o săptămână pe drumul Bocșa–Reșița. Printre tinerii care și-au pierdut viața se numără și Riana, o tânără cântăreață de doar 21 de ani.

Accident tragic: Cine sunt tinerii care au murit

Doi tineri din județul Mureș și-au pierdut viața duminică, 10 august, într-un accident rutier produs pe DN58B, la ieșirea din Bocșa spre Reșița. Motocicleta pe care se aflau a intrat într-o curbă periculoasă, a pătruns pe contrasens și s-a izbit de o autoutilitară care circula regulamentar.

Victimele sunt Zsigmond Balazs, un bărbat de 32 de ani pasionat de motociclism, și Riana Varga, o tânără interpretă de muzică populară de 21 de ani din Ungheni. Impactul a fost fatal pentru amândoi. Alte două persoane implicate în accident au suferit răni ușoare și au fost transportate la spital.

Anunțul emoționant al Ansamblului Folcloric

Riana Varga era membră a Ansamblului Folcloric „Hora” din Ungheni și era apreciată pentru vocea și energia cu care urca pe scenă.

„Cu profundă tristețe, anunțăm trecerea la cele veșnice a colegei și prietenei noastre dragi, Riana Varga, membră a Ansamblului Folcloric Hora din orașul Ungheni. Riana a fost nu doar o fată talentată, ci și un suflet cald, care a adus lumină și bucurie în inimile celor din jur. Amintirea ei va rămâne veșnic vie în sufletele noastre. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care au cunoscut-o. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a transmis ansamblul din care făcea parte, potrivti .

Tragedia de pe drumul Bocșa–Reșița readuce în atenție pericolele curbelor periculoase de pe această șosea, unde numeroase accidente grave s-au produs de-a lungul anilor.