Accident tragic pe o pârtie de schi neamenajată din vecinătatea localității Courmayeur, din nordul Italiei. Doi au murit, iar al treilea a fost grav rănit într-o avalanșă care i-a surprins.

Accident tragic la schi

Doi schiori , iar un al treilea se află în stare gravă și primește îngrijiri medicale, după ce au fost surprinşi duminică de o avalanşă. Cei trei schiau în afara pârtiilor amenajate în zona localităţii din nordul Italiei, când s-a produs acest accident tragic. Anunțul a fost făcut de reprezentanții serviciilor de urgenţă, transmit agenţiile AFP şi EFE.

Conform autorităților, s-a pornit în cursul dimineții de duminică, în culoarul Vesses, în provincia Valle d’Aosta. Căderea de zăpadă i-a surprins pe mai mulți membri ai unui grup de schiori care se aflau pe pârtie. Acel culoar este cunoscut pentru pantele abrupte și este preferat de amatorii de senzații tari care schiază în afara pârtiilor.

După producerea avalanșei, echipele de salvare au localizat, inițial, corpul unei persoane decedate. Totodată, au preluat alți doi schiori aflați în stare critică. Aceștia au fost transportați de urgență la spital unde au primit îngrijiri de specialitate. Unul dintre ei a murit la scurt timp după sosirea la spital.

Singurul supraviețuitor a fost transferat, în stare foarte gravă, la un spital din Torino.

Grupul era format din mai mulți schiori

Autoritățile citate de presa locală nu au precizat care a fost numărul total al celor afectați de avalanșă. Presa locală a relatat că ar fi fost vorba despre un grup format din trei până la șase schiori, toţi de origine franceză. Ceea ce se știe cert este că cei doi morți în acest accident tragic sunt un bărbat şi o femeie.

O altă avalanşă a survenit tot duminică în provincia italiană Trentino. Din fericire nu au existat victime. O persoană a rămas parţial îngropată în zăpadă, dar a fost salvată de însoţitorii săi fără a necesita asistenţă medicală.

Autorităţile italiene au emis o alertă pentru riscul de avalanșe în regiunea alpină. Acesta este accentuat de ninsorile recente şi de rafalele puternice de vânt la altitudini mari.