Actorii Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București anunță un protest pașnic în fața instituției, pe fondul nemulțumirilor legate de un program pilot transmis de Ministerul Culturii. Măsura vizează evidența timpului de muncă și a stârnit reacții dure în rândul artiștilor și personalului tehnic.

De ce contestă actorii programul pilot propus de Ministerul Culturii

Angajații TNB susțin că Circulara nr. 766/03.02.2026 introduce reguli care schimbă fundamental natura muncii artistice, tratând creația scenică drept activitate birocratică. ar urma să prezinte programe săptămânale, rapoarte individuale și foi de prezență, practici considerate incompatibile cu specificul profesiei.

„Considerăm că acest proiect ucide creativitatea în cultură şi îi transformă pe artişti în «scriitori de rapoarte zilnice», iar pe directorul artistic sau pe manager – în «raportorul» nostru, al tuturor.”

Reprezentanții teatrului afirmă că munca artistică nu poate fi încadrată rigid într-un program de opt ore, deoarece procesul de creație depășește spațiul scenei.

Cum descriu artiștii impactul asupra muncii de creație

Actorii TNB atrag atenția că activitatea lor presupune un efort constant, care se întinde pe parcursul întregii zile, timp de luni întregi. Ei susțin că reducerea muncii artistice la o normă fixă ignoră dimensiunea emoțională și psihologică a profesiei.

„Munca artistului nu poate fi normată în 8 ore pe zi, munca lui nu este doar pe scenă, este şi cu sine – începând în zori şi terminându-se noaptea -, timp de 10 luni pe an, 6 zile pe săptămână.”

Potrivit , o oră de spectacol implică un consum emoțional greu de cuantificat, imposibil de comparat cu activitatea administrativă.

Când și unde va avea loc protestul anunțat de angajații TNB

Protestul este programat marți, 10 februarie, la ora 14.30, chiar în fața Teatrului Național din București. Inițiatorii acțiunii spun că manifestația va fi una pașnică și deschisă colegilor din alte instituții culturale.

„Din aceste motive, marţi, 10 februarie a.c., la ora 14.30, vom protesta paşnic în faţa teatrului nostru, pentru ca acest program pilot să nu fie aplicat.”

Ce explică Ministerul Culturii despre noile instrucțiuni

susține că documentul transmis instituțiilor reprezintă un set de propuneri și modele, formulate la recomandarea Curții de Conturi. Instrucțiunile sunt obligatorii doar pentru instituțiile subordonate ministerului, iar pentru celelalte au caracter orientativ, relatează ProTV.

Oficialii arată că evidența timpului de muncă este impusă de Codul Muncii și că implementarea se face pe o perioadă de 30 de zile, cu posibilitatea ajustării ulterioare. Ministerul afirmă că evaluarea se va realiza anual, pe baza unor criterii clare, iar mecanismul poate fi modificat dacă se dovedește nefuncțional.