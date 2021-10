Actorul Michael James Tyler, cel care l-a interpretat pe Gunther în serialul Friends, a decedat la 59 de ani

În urma unui interviu acordat NBC News, în iunie, actorul James Michael Tyler a dezvăluit că se luptă cu cancerul de prostată, care a ajuns tocmai în stadiul patru. Acesta a primit rezultatul testului în 2018, în urma unui examen de rutină.

“Lumea îl cunoștea ca Gunther… dar cei dragi lui Michael l-au cunoscut ca actor, muzician, susținător al conștientizării cancerului și soț iubitor”, a precizat familia sa într-un comunicat. “Michael a iubit muzica live, încurajarea echipei sale Clemson Tigers și se afla adesea în aventuri distractive și neplanificate. Dacă îl întâlneai o dată, îți făceai un prieten pe viață”, a declarat The Guardian.

“Friends nu ar fi fost la fel fără tine. Îți mulțumim pentru râsul pe care l-ai adus în serial și în viețile noastre. Ne vei lipsi atât de mult”, i-a transmis Jennifer Aniston, în cadrul unei postări de pe Instagram.

Mai apoi, Courteney Cox i-a urmat exemplul: “Dimensiunea recunoștinței pe care ai adus-o în cameră și pe care ai arătat-o în fiecare zi pe platou este dimensiunea recunoștinței pe care o am pentru că te-am cunoscut. Odihnește-te în pace, James”.

În luna mai, James Michael Tyler a apărut în cadrul reuniunii din „Friends: The Reunion”, dar acesta nu a putut participa fizic, în schimb, acesta a participat folosind platforma Zoom.

„Au fost cei mai memorabili 10 ani din viața mea, sincer. Nu mi-aș fi putut imagina o experiență mai bună. Toți acești băieți au fost fantastici și a fost o plăcere să lucrez cu ei. M-am simțit foarte, foarte special”, a declarat actorul.

Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ❤️☕️ pic.twitter.com/9coGnT5BHz

— FRIENDS (@FriendsTV) October 24, 2021