Actorul Pat Finn, cunoscut din „Friends" și „Seinfeld", a murit la vârsta de 60 de ani

Actorul Pat Finn, cunoscut din „Friends” și „Seinfeld”, a murit la vârsta de 60 de ani

Selen Osmanoglu
25 dec. 2025, 15:23
Actorul Pat Finn, cunoscut din „Friends” și „Seinfeld”, a murit la vârsta de 60 de ani
Sursa foto: X
Cuprins
  1. Mesajul familiei
  2. Cariera în televiziune
  3. Omagii și amintiri

Actorul american Pat Finn, care a jucat în seriale de succes precum „Friends”, „Seinfeld” sau „The Middle”, a murit luni, 22 decembrie, la vârsta de 60 de ani, la locuința sa din Los Angeles, după ce urma tratament pentru cancer din 2022.

Mesajul familiei

Familia actorului a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Pat nu a întâlnit niciodată un străin – doar prieteni pe care încă nu îi cunoștea”, scrie Adevărul.

În continuare, aceștia au adăugat: „El și-a trăit viața din plin – cu bucurie și exuberanță”, subliniind cât de cald și optimist a fost actorul în relațiile cu cei din jur.

Cariera în televiziune

Primul rol de televiziune al lui Finn a fost în „The George Wendt Show” în 1995, unde a interpretat fratele personajului principal. De asemenea, a avut un rol recurent în „Murphy Brown” între 1995 și 1997.

În 1998, Pat Finn a jucat rolul lui Joe Mayo în „Seinfeld”, interpretând un gazdă de petreceri cunoscută pentru faptul că delega sarcinile neplăcute invitaților. De asemenea, a avut apariții episodice în numeroase seriale populare, printre care „The King of Queens”, „Friends”, „That ’70s Show” și „House”.

Probabil cel mai cunoscut rol al său a fost cel al lui Bill Norwood în „The Middle”, serial în care a apărut pe parcursul a opt sezoane, între 2011 și 2018.

Omagii și amintiri

Familia sa a subliniat că „Pat a îndrumat, s-a împrietenit și a mentorat nenumărați studenți de-a lungul anilor și cu greu ai putea găsi pe cineva care să aibă un cuvânt rău de spus despre el”.

Actorul Richard Kind i-a adus un omagiu pe Instagram: „Nu a existat o persoană mai bună, mai blândă, mai amuzantă și mai cu picioarele pe pământ. Întotdeauna pozitiv, te ajuta să fii mai amuzant și mai bun. Un tată grozav, un om minunat**”.

Pat Finn și soția sa, Donna Crowley Finn, aveau împreună trei copii, iar pierderea lui lasă un gol imens în inimile familiei, prietenilor și fanilor care l-au urmărit de-a lungul anilor.

