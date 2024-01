Actrița care are șanse mari să îi sufle Oscarul lui Margot Robbie din Barbie. Irina Margareta Nistor: O să fie mare concurență și la Oscaruri, și la Globuri (VIDEO)

Irina Margareta Nistor, critic de film, a vorbit despre producțiile momentului, vineri, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, și s-a arătat de părere că Lily Gladstone din „Killers of the Flower Moon” are șanse mari să ia Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță, în detrimentul lui Margot Robbie din „Barbie”.

Irina Margareta Nistor, despre filmele anului 2023 și Premiile Oscar

Referitor la versiunea de „women empowering” (împuternicire a femeii) din Barbie, Irina Margareta Nistor a spus: „Ca să spun drept, mie mi se pare că o face cu destul de multă ironie, până la punct”.

„Margot este extraordinară și o să fie mare concurență și la Oscaruri, și la Globuri, pentru că e complicat, că așa cum arătați puțin înainte din Bani însângerați, din filmul lui Scorsese, Killer Moon, șansele sunt foarte mari să ia actrița de acolo, pentru că, tocmai, este, din nou, dintr-o minoritate americană, de data asta, pieile roșii au ajuns și acolo, și nu a câștigat niciodată niciuna până acum. Filmul nu e rău deloc, e adevărat, dar aici Margot Robbie era colosală față de rolul ei, era altceva până acum”, a adăugat Irina Margareta Nistor.

„Spunea regizoarea pe bună dreptate că, dacă n-ar fi existat ea (Margot Robbie, n.r.), n-ar fi putut să facă filmul. Dacă ne uităm așa, ne-am face pentru câteva clipe pe directorii de casting, am vedea că avea perfectă dreptate”, consideră criticul de film.

Întrebată care a fost , Irina Margareta Nistor a răspuns fără echivoc: „Oppenheimer, fără niciun fel de discuție. Chiar dacă mult mai văzut în România, inclusiv în România (…), a fost Barbie. Eu m-am bucurat teribil că amândouă au venit pe ecrane simultan, exact cum au venit și în America. Alegerea a fost mai degrabă spre Barbie. Sigur că sunt și tot felul de nostalgici, pentru că sunt generațiile astea care chiar au prins păpușile cu pricina”.