Adăposturile de protecție civilă reprezintă o problemă de , iar întregul sistem este verificat de MApN. , generalul Gheorghiţă Vlad, a afirmat că Ministerul nu este responsabil cu gestionarea acestora.

Care este situația cu adăposturile de protecție civilă

a făcut o serie de comentarii referitoare la situația referitoare la adăposturile de protecție civilă de pe teritoriul României. Șeful Armatei a precizat că rețeaua de adăposturi nu este administrată de structurile MApN. Acestea sunt gestionate de inspectoratele județene pentru situații de urgență. Pe de altă parte, această situația acestei rețele reprezintă o problemă de securitate națională.

„Ministerul Apărării Naţionale nu este structura responsabilă cu gestionarea adăposturilor anti-aeriene, anti-atomice sau de altă natură. În schimb este o problemă de siguranţă naţională şi s-a văzut foarte clar în conflictul din proximitatea graniţelor României că este absolut necesar să revedem acest sistem de adăposturi”, a declarat generalul Gheorghiţă Vlad.

Generalul Vlad a precizat că MApN are o evidenţă a acestor adăposturi de protecție civilă la nivelul țării. De asemenea, a precizat, sunt cunoscute informații referitoare la rețeaua de metrou care poate fi utilizată pentru protejarea populației în caz de bombardamente.

„Ministerul Apărării Naţionale are o evidenţă a unei bune părţi a acestor adăposturi. Avem o evidenţă a reţelei de metrou care poate fi folosită în acest scop. Avem o evidenţă a tuturor clădirilor cu subsol peste două niveluri şi avem planuri de evacuare pregătite cel puţin pentru unităţile militare sau în ceea ne priveşte, pentru sarcinle pe care le avem, pentru evacuare. Dar există foarte mult spaţiu de îmbunătăţire în acest domeniu”, a mai transmis şeful Statului Major al Armatei.

Care este situația adăposturilor anti-aeriene

Adăposturile de protecție civilă sunt gestionate de structurile județene ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Situația acestor rețele care ar trebui să protejeze populația în caz de bombardamente, este foarte precară. Conform datelor oficiale, doar o mică parte dintre cetățenii români au loc în astfel de adăposturi.

Cele mai multe astfel de adăposturi se află pe teritoriul municipiului București și a județului Ilfov. Astfel aici se găsesc 588 de asemenea locații din care doar aproximativ 30% sunt funcționale. Informațiile apar într-un raport al Curții de Conturi. De asemenea, adăposturile de protecție civilă mai sunt în județele Dolj (213), Galaţi (185), Prahova (183), Constanţa (114). Mai puțin de 100 astfel de adăposturi se găsesc în Bihor (96) şi Braşov (93).

De partea cealaltă, în șapte județe au fost identificate mai puțin de opt astfel de adposturi destinate protejării populației. În Caraş-Severin există opt adăposturi, în Tulcea sunt doar șase, în Dâmboviţa şi Buzău sunt câte 5. În județele Vrancea şi Giurgiu există câte 3 adăposturi, în timp ce judeţul Neamţ are doar un adăpost.

Adăposturile de protecție civilă o problemă de securitate

România are de zece ori mai puţine adăposturi în care populaţia civilă poate fi protejată în caz de război. Nici unul dintre adăposturile românești nu este dotat cu echipamentele necesare supraviețuirii populației.

Prin comparație, Finlanda, ţară cu aproape 6 milioane de locuitori, își poate adăposti întreaga populație. Mai mult adăposturile sunt dotate și echipate cu tot ceea ce este necesar supraviețuirii pe perioade mai lungi de timp.

Deși au trecut peste trei ani de la izbucnirea războiului din Ucraina, autoritățile din România nu au luat nici o măsură pentru a reabilita și pentru a dota aceste adăposturi. În cazul extinderii conflictului, cetățenii români sunt lăsați să se descurce pe cont propriu.

Guvernul, dar și primăriile ori consiliile județene au adoptat aceeași atitudine de nepăsare și indiferență față de o problemă strigătoare la cer, ca și în cazul protejării de diferite catastrofe, precum inundații, cutremure etc. Instituțiile de stat ar fi paralizate, în cazul unui conflict, așa cum se întâmplă de fiecare dată când apele inundă, în mod repetat, aceleași localități.