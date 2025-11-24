Adevărata reziliență democratică începe nu în instituții, ci în mintea fiecăruia dintre noi

Ce ni se întâmplă în ultimii cinci ani este poate o premieră în istorie- suntem clipă de clipă în război, cu ceilalți sau cu noi, ne aflăm permanent sub asaltul știrilor, postărilor din social media, teoriilor conspirației, manipulărilor sau diverselor mesaje malițioase, notificările ne întrerup gândurile mai des decât o fac oamenii și algoritmii știu ce vom prefera înainte să apucăm noi înșine să ne gândim.

Nevoia de gândire critică nu mai este un lux intelectual sau o conversație de salon—e o condiție de supraviețuire democratică și asta am simțit-o acut la alegerile din 2024.

Asociația EduCOD încearcă, alături de alte organizații ale societății civile, să împlinească o misiune dificilă pe care mulți actori interni sau externi o vor imposibilă- salvarea democrației. Pentru a contracara manipularea care se strecoară în fiecare feed, în fiecare videoclip scurt, în fiecare bulă digitală, avem nevoie de instrumente reale, aplicabile, construite pentru lumea de azi. CritikThink este un proiect pilot derulat de Asociația EduCOD în parteneriat cu Facultatea de Filosofie din Universitatea din București și susținut de Rompetrol.

Proiectul pleacă de la o idee esențială: în fața manipulării, cea mai eficientă apărare este o minte antrenată să gândească.

Această convingere stă în centrul proiectului CritikThink, care este un demers ce nu se mulțumește cu idealuri frumoase, ci aduce soluții concrete acolo unde ele contează cel mai mult: în școli și în conversațiile de zi cu zi. Una din soluțiile necesare este Ghidul de gândire critică pentru profesori pe care Asociația EduCOD l-a lansat, în data de 18 noiembrie ac, în cadrul unei mese rotunde organizată la Senatul României împreună cu Comisia pentru învățământ, știință și inovare din cadrul Senatului. Întâlnirea a reunit reprezentanți ai Parlamentului României, ai Guvernului și Ministerului Educației și ai mediului academic, specialiști în științele educației și filosofie, experți în combaterea dezinformării, jurnaliști precum și elevi și studenți implicați în structuri de reprezentare, oferind o perspectivă amplă și interdisciplinară asupra provocărilor actuale ale sistemului educațional. Masa rotundă a fost moderată de Adelina Dobra, Senator USR, și Dana Deac, președinta Asociației EduCOD.

”Educația prin gândire critică trebuie să înceapă din grădiniță pentru că atunci, în mod natural, copiii gândesc critic. Ne pierdem ”de ce-urile” odată ce creștem fără să mai gândim critic,” conf.univ.dr. Sorin Costreie, unul din autorii Ghidului de gândire critică pentru profesori.

Prin intervenția Evelinei, elevă în boardul copiilor UNICEF, dialogul a pus în lumină importanța educației ca spațiu al formării valorilor civice și democratice, precum și necesitatea ca perspectivele elevilor să fie integrate coerent în procesele decizionale, punct de vedere susținut și de reprezentantul UNICEF în România, Anna Riatti. Consilierul pentru educație al primului ministru, Luciana Antoci, a făcut corelații între educația bazată pe gândire critică și creșterea șanselor de angajabilitate pentru viitorii absolvenți, iar secretarul de stat la Ministerul Educației, Sorin Ion, a recunoscut că, actualmente, lipsește integrarea gândirii critice în metoda de predare pentru toate disciplinele, fapt ce va fi remediat în curricula din 2027.

CritikThink nu promite imunitate, dar oferă antrenament. Nu schimbă lumea deodată, dar schimbă felul în care o privim—și asta, în epoca algoritmilor, e deja o victorie.

Dragoș Iliescu, profesor universitar doctor la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, a prezentat doar câteva dintre concluziile studiului de impact realizat în proiectul CritikThink, rezultate ce îi validează obiectivele și scopul, acela de a introduce în rândul profesorilor atitudini și comportamente reflexive care să fie transmise mai departe elevilor. Jurnalista Codruța Simina, cofondator Misreport, a vorbit despre educația media și rezultatele unor studii care situează România într-o zonă periculoasă, un procent ridicat de români încă susțin că se informează zilnic de pe TikTok. Cosmin Popa, doctor în istorie și cercetător la Institutul Național de Istorie ”Nicolae Iorga”, a pornit de la ignoranța din comunism, unde propaganda juca rolul educației, pentru a ajunge la dezintelectualizarea economiei românești contemporane. În cadrul dezbaterii finale, senatorul Irineu Darău, președintele Comisiei de învățământ, știință și inovare din Senat, a sugerat ca tema educației prin gândire critică să nu rămână doar într-o comisie de specialitate, ci să fie dezbătută pe larg cu toți parlamentarii, în regim de prioritate. De asemenea, a susținut că planurile cadru de învățământ trebuie urgent regândite pentru corespunde lumii în care trăim.

Spuneam la început că proiectul pilot CritikThink este o inițiativă care pornește de la o convingere simplă, dar profundă: în fața manipulării, cel mai puternic scut este o minte antrenată să gândească liber. După trei licee în care a ajuns Academia de gândire critică, după șapte licee din țară în care a staționat Caravana mindMatters, după 19 episoade de podcast, un Ghid de gândire critică pentru profesori și un Studiu de impact al gândirii critice asupra metodologiei de predare, se poate formula concluzia:

Gândirea critică este cea mai bună apărare în fața asaltului informațional dacă știi să pui și să-ți adresezi întrebările care te ajută să treci dincolo de aparențe. Așa câștigi mereu!

DANA DEAC